Vừa học vừa làm thêm, nữ sinh chia sẻ bí quyết trở thành thủ khoa xuất sắc của Hà Nội

Lê Ngọc Trinh (thủ khoa chuyên ngành Quản trị chất lượng khóa 59, Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế quốc dân) là một trong những gương mặt tiêu biểu được vinh danh các thủ khoa toàn thành phố Hà Nội vừa qua.

Kỷ luật nghiêm khắc với bản thân

Được mệnh danh là "cô gái vàng trong làng săn học bổng", Ngọc Trinh cho biết cô không chỉ học mà còn phân bổ thời gian hợp lý để đi làm thêm và hoạt động ngoại khóa.

Trước mỗi kỳ học, Trinh viết ra mục tiêu về điểm số, kiến thức, kỹ năng cần đạt được và xác định mức độ ưu tiên cho mỗi công việc. Nữ sinh không sợ bị sao nhãng vào việc làm thêm quá hay mải mê hoạt động ngoại khóa mà luôn đặt ra kỷ luật nghiêm khắc với bản thân.

"Năm nhất, mình dành nhiều thời gian cho hoạt động ngoại khoá để mở rộng mối quan hệ. Năm 2, 3 sẽ tập trung hơn cho các cuộc thi học thuật hay đi thực tập sớm để chuẩn bị tốt nhất sau khi ra trường.

Mình tận dụng tối đa thời gian trên giảng đường để học tập và tương tác cùng thầy cô. Sau giờ học, mình đi làm thêm bán thời gian để trang trải sinh hoạt phí và có trải nghiệm thực tế", Trinh nói.

Lê Ngọc Trinh vinh dự nhận danh hiệu thủ khoa xuất sắc chuyên ngành Quản trị chất lượng.

Sau những giờ học căng thẳng trên giảng đường, hoạt động ngoại khóa là cách Trinh làm mới và cân bằng năng lượng của bản thân. Cô bạn tham gia các hoạt động như: Tham gia cuộc thi “Ánh sáng soi đường" năm 2019; “Khởi nghiệp NEUrON” năm 2019; BTC cuộc thi Economics Champions 2018, 2019; Hội thảo “Những nguyên tắc vàng khi học tiếng anh" PPS và YES 2019...

Trinh chia sẻ: "Với mình, không có công việc nào là vô bổ, phí thời gian bởi học trong sách vở là chưa đủ, khi làm việc thực tế bạn được yêu cầu phải có cả chuyên môn lẫn kỹ năng. Nhờ thành tích học tập tốt, hoạt động ngoại khóa năng nổ, mình đã vinh dự được kết nạp Đảng khi còn là sinh viên".

"Vỡ òa" khi nhận danh hiệu thủ khoa

Ngọc Trinh thừa nhận, khi mới là tân sinh viên, cô chưa từng đặt mục tiêu mình đi xa đến đâu hay trở thành ai khi tốt nghiệp.

Trinh bày tỏ: "Mình thầm nghĩ môi trường đại học chắc hẳn sẽ có nhiều bạn tài giỏi từ nhiều nơi khác. Do đó, mục tiêu của mình là học hỏi và trải nghiệm thật nhiều chứ không đặt nặng suy nghĩ phải đạt danh hiệu thủ khoa.

Mình bất ngờ vì ngoài việc nằm trong danh sách thủ khoa của ĐH Kinh tế quốc dân, mình cũng được vinh danh là thủ khoa xuất sắc toàn thành phố. Các bạn tham gia xét duyệt cũng đều có thành tích rất xuất sắc".

Với Trinh, tri thức không có sự phân biệt về giới tính hay địa vị. Trong thời gian tới, ngoài việc tìm hiểu sâu hơn về công việc đang phụ trách, cô bạn sẽ tiếp tục tìm cơ hội học tập và trải nghiệm ở các lĩnh vực khác nhau. Nhưng dù tiến xa trên con đường học vấn, tập trung phát triển sự nghiệp hay tiến tới hôn nhân, Trinh vẫn sẽ giữ tinh thần tự học, đặt ra kỷ luật để phát triển bản thân từng ngày.

Ngọc Trinh duyên dáng trong tà áo dài trắng.

Châm ngôn sống của Trinh khá đơn giản: “Càng nỗ lực càng thành công, càng kiên trì càng may mắn. Ở độ tuổi này có lẽ mình chưa dám khẳng định về một phong cách hay một quan điểm sống cụ thể cho bản thân, nhưng mình luôn tâm niệm dù là ai hay làm việc gì đều phải dồn toàn bộ sức lực và sự tâm huyết cho mỗi việc mình làm. Mình hướng tới việc sống phải có lý tưởng và mục tiêu tốt đẹp, để khi nhìn lại sẽ cảm thấy hạnh phúc về những điều mình đã cống hiến".

Thành tích tiêu biểu

- Điểm học tập toàn khoá:

+ Hệ 10: 9.29/10

+ Khoá luận tốt nghiệp: 10

- Điểm rèn luyện toàn khóa: Xuất sắc

- Học tập, nghiên cứu khoa học:

+ Danh hiệu Thủ khoa xuất sắc chuyên ngành Quản trị chất lượng

+ 6 kỳ liên tiếp đạt học bổng Khuyến khích học tập trường Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” trường ĐH KTQD 2018-2019, 2019-2020

+ Đạt học bổng dành cho Sinh viên nghiên cứu khoa học Honda Awards 2020

+ Học bổng Tài năng trẻ Vingroup, 2019

+ Giải Nhất "Sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Quản trị kinh doanh" 2020

+ Bài tham luận tại hội thảo quốc tế “Recent Developments in Social Science and Business Management(ICRDSSBM)”, Bangkok, Thái Lan, 2020

+ Bài tham luận tại hội thảo quốc tế “The Innovation & Entrepreneurship for Sustainable Development Goals (ICSE)”, Việt Nam, 2020.

Theo tienphong.vn