Nữ sinh trường Ams xinh đẹp nhận học bổng 7,2 tỷ tại Mỹ nhờ bài luận 'cực chất' về con thạch sùng

Bài luận sáng tạo đã giúp nữ sinh Hà Nội dành suất học bổng tại ngôi trường danh giá ở nước Mỹ.

Huỳnh Trang Nhi (sinh năm 2004) – Đại sứ tổng trường THPT Chuyên Amsterdam Hà Nội vừa xuất sắc dành được suất học bổng toàn phần trị giá lên đến 7,2 tỷ đồng tại trường Đại học Davidson College. Ngoài ra, em còn nhận được thư mời nhập học của 15 trường đại học khác, trong có có: Leigh University, Northeastern University, Denison University, Oberlin College, Villanova University – những ngôi trường danh giá tại Mỹ.

GIÀNH SUẤT HỌC BỔNG NHỜ BÀI LUẬN ĐỘC LẠ

Từ nhỏ Trang Nhi đã nuôi dưỡng ước mơ đi du học tại Mỹ. Nữ sinh nhận thấy Mỹ là đất nước có nền kinh tế và nền giáo dục phát triển bậc nhất thế giới. Hơn nữa, đất nước này còn trao nhiều suất học bổng giá trị "khủng" tới du học sinh. Vì thế, Trang Nhi đã "apply" (ứng tuyển) vào 18 trường đại học tại Mỹ và 1 trường tại Hà Lan.

Đại học Davidson College – ngôi trường trao học bổng toàn phần 100% cho Trang Nhi là một trong những trường đại học tốt nhất miền Nam nước Mỹ. Trường xếp hạng 13 trong các trường đại học giáo dục khai phóng (National Liberal Arts Colleges), xếp hạng 6 tại Mỹ về hệ thống giáo dục bậc cử nhân. Tỷ lệ chấp thuận sinh viên quốc tế khoảng 6% nhưng trong đó, số lượng học sinh Việt Nam trúng tuyển vào Davidson College rất ít. Hiện cả trường chỉ có 7 sinh viên người Việt.

Chân dung nữ sinh Huỳnh Trang Nhi.

Nữ sinh Hà Nội đã chuẩn bị hồ sơ đi du học từ khi mới bước vào cấp 3. Khi học lớp 10, Trang Nhi đi học thêm Tiếng Anh và kiến thức học thuật khác để lấy các chứng chỉ. Đến năm lớp 11, em đạt IELTS 8.0, SAT 1510/1600 điểm, mở ra cơ hội nộp hồ sơ vào các trường đại học top đầu của nước Mỹ.

Ngoài ra, phía nhà trường còn yêu cầu nữ sinh chuẩn bị một bài luận có độ dài 650 chữ. Trang Nhi đã viết về nỗi sợ hãi con thạch sùng và bài học vượt lên nỗi sợ để chiến thắng cuộc thi Đại sứ tổng.

Nữ sinh trường Amsterdam hào hứng chia sẻ: "Hồi bé, em rất sợ con thạch sùng mà không rõ lý do. Một lần em đang trong bếp thì thấy một con thạch sùng bị mắc kẹt ở bồn rửa bát. Thấy vậy, em vô cùng sợ hãi, định chạy ra ngoài nhưng thấy con vật đang vùng vẫy nên cảm thấy rất thương. Sau đó, em đã đeo nhiều lớp găng tay để mang nó thả ra ngoài thiên nhiên.

Khi lên cấp 3, em đi thi Đại sứ tổng – một cuộc thi lớn của trường Amsterdam, lại một lần nữa em rơi vào nỗi sợ. Việc đứng trên sân khấu, trước hàng nghìn người và phải trả lời câu hỏi khiến em run bần bật. Em định bỏ cuộc nhưng rồi chợt nhớ đến kỷ niệm về con thạch sùng. Sau đó, em bình tĩnh lại và cố gắng hoàn thành phần thi của mình. Và thật tuyệt vời khi em đã dành chiến thắng, trở thành người đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường".

Trang Nhi cho rằng để hết sợ hãi thì bản thân cần mạnh mẽ dám đối mặt trước nó.

Qua câu chuyện, Trang Nhi thấy hoá ra khi đối mặt, bản thân sẽ cảm thấy nó không quá đáng sợ như những gì vẫn tưởng tượng. Đôi khi là do chúng ta tự biến những thứ vô hại thành nỗi sợ vô hình. Vì thế, không có cách giải quyết nào khác ngoài đối diện và mạnh mẽ vượt qua.

Văn phong bài luận theo hướng hài hước, hóm hỉnh. Trang Nhi đã kể lại câu chuyện thú vị kết hợp với thông điệp vượt qua nỗi sợ bản thân. Ngoài ra, em còn nhắn nhủ tới mọi người cần có tấm lòng tốt bụng, biết yêu thương và giúp đỡ những trường hợp đang gặp khó khăn. Bài viết được hoàn chỉnh sau 1 tháng, dưới sự hỗ trợ của giáo viên bên Trung tâm American Study. Cô giáo nước ngoài đã giúp Trang Nhi lược bỏ những đoạn văn không cần thiết, thay đổi cấu trúc câu để các ý được mạch lạc.

"Sau khi nộp hồ sơ khoảng 4 tháng, em nhận được thư điện tử thông báo trúng tuyển vào trường. Em đã rất hạnh phúc, hét lên ầm ĩ và chia sẻ niềm vui này lên mạng xã hội. Cuối cùng sau bao cố gắng, em đã chạm đến được ước mơ", nữ sinh Hà Nội cho biết.

Dưới đây là 3 mẹo học tập mà Trang Nhi áp dụng và đã thành công:

1.Vừa học vừa chơi: Trang Nhi không áp lực việc học. Sau những giờ học căng thẳng, em dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, xả stress. Thay vì học 4 tiếng liền tù tì, em sẽ học 30 phút và dành khoảng 10 phút để lướt mạng, xem video hài hước. Trang Nhi cảm thấy đây là cách khiến tinh thần thoải mái, dễ chịu. Em cũng dành cho bản thân một ngày cuối tuần để đi chơi và làm những điều mình thích.

2.Học hỏi từ mọi người nhiều: Ngoài học trên trường lớp, Trang Nhi chủ động liên hệ với các anh chị khoá trên để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm. Ví dụ giáo viên giới hạn kiến thức gồm 10 phần, nữ sinh sẽ đi hỏi những người đã học để họ tư vấn, rút gọn khối lượng kiến thức xuống còn 7 – 8 phần.

3.Học thuộc các môn xã hội bằng sơ đồ cây: Trang Nhi tự nhận mình là người có khả năng học thuộc rất tốt. Nữ sinh có thể học thuộc lòng tài liệu chính xác đến từng chữ. Một trong những mẹo học là lập sơ đồ cây, khái quát kiến thức một cách rõ ràng để dễ nhớ lâu.

Trang Nhi luôn dành cho bản thân phút giây thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

LÀ ĐẠI SỨ TỔNG TRƯỜNG AMS, CÓ CHO MÌNH 1 START-UP THÀNH CÔNG

Không chỉ học giỏi, Trang Nhi còn là thành viên năng nổ tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá. Nữ sinh là Trưởng Ban tổ chức sự kiện Made in 12; đại sứ tổng trường Asm; người sáng lập Chameleon Business; thành viên câu lạc bộ Nhảy; Phó ban tổ chức dự án Melomance.

Việc trở thành Đại sứ tổng, đại diện cho học sinh toàn trường và điều hành hơn 600 học sinh khối 12 khiến Trang Nhi đôi lúc rơi vào áp lực. Nhiệm vụ của em là tổ chức một sân chơi lớn để học sinh cuối cấp lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp tuổi học trò.

Nhờ hoạt động ngoại khoá đã giúp nữ sinh Hà Nội khám phá ra những tố chất của bản thân và phát huy chúng. Trang Nhi chia sẻ, khi học cấp 2, em là người trầm tính, ít nói, hay ngượng ngùng. Nhưng khi lên cấp 3, em đã trở nên tự tin, mạnh bạo hơn. Ngoài ra, Trang Nhi còn rèn luyện thêm được kỹ năng lãnh đạo và xử lý tình huống phát sinh.

Đại sứ tổng trường Ams không chỉ xinh đẹp, học giỏi mà còn năng nổ trong mọi hoạt động của trường.

Đặc biệt, Trang Nhi là người thành lập nên dự án khởi nghiệp hướng đến môi trường - Chameleon Business. Em cùng một người bạn đã bán vải Chàm – một loại vải của người dân tộc Mường, Tày. Loại vải này không trải qua quá trình sản xuất công nghiệp nên không gây hại cho môi trường. Dự án được triển khai từ đầu năm lớp 11, hoạt động 1 mùa kéo dài khoảng 4 tháng.

Trang Nhi hào hứng nói về dự án: "Chúng em đã bán được hơn 100 chiếc mũ và khăn được may từ vải Chàm, thu về số tiền gần 30 triệu đồng. Khách hàng là người thân, bạn học và khách tự nhiên biết đến qua các bài viết trên fanpage. Chúng em cũng tự đi ship (giao hàng) và giải thích cho khách biết lợi ích của việc sử dụng vải Chàm. Số tiền bán mũ và khăn được quyên góp cho Làng trẻ mồ côi SOS với mục đích giúp đỡ những mảnh đời khó khăn".

"Dự án đã được trường Davidson College đánh giá cao. Có rất nhiều bạn chọn các dự án như: Đi nhặt rác, phân loại rác thải,… Đó đều là những điều tốt nhưng đã quá nhiều người thực hiện. Vì thế, em nghĩ bản thân cần đi theo một hướng sáng tạo và độc đáo hơn. Dự án của chúng em vừa hướng đến môi trường lại quảng bá bản sắc dân tộc thiểu số", nữ sinh nhấn mạnh.

Chuyên ngành mà Trang Nhi theo học tại Đại học Davidson College là Khoa học môi trường. Em nhận thấy môi trường sống đang là một vấn đề nóng của toàn cầu, cần chung tay góp sức để có những hành động thiết thực bảo vệ.

"Everything happens for a reason" (Tạm dịch là: Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó) là câu nói mà Trang Nhi đặc biệt yêu thích. Nữ sinh cho rằng mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời dù có tệ đến đâu cũng luôn cho mình một bài học sâu sắc và giúp mình trưởng thành hơn. Vì thế, khi đối mặt với thách thức, thậm chí là thất bại, thay vì đau khổ, trách móc, đổ lỗi thì chúng ta nên mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp.

