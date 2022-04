Nữ sinh Ngoại thương và hành trình kiến tạo 'Viên kim cương' của bản thân

Phạm Diệu Linh, sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh K57, trường Đại học Ngoại thương, là chủ nhân của hàng loạt giải thưởng danh giá.

Từ khi còn là một nữ sinh cấp 3, Diệu Linh đã tìm thấy niềm yêu thích kinh tế ở bản thân và cũng tự phác hoạ hình ảnh môi trường Đại học lý tưởng cho mình: trẻ trung, năng động, kích thích tối đa sự sáng tạo và “trao quyền" cho sinh viên được tự làm chủ cũng như kiến tạo dấu ấn, trải nghiệm của riêng mình. Và đó chính là lý do khiến Diệu Linh không ngần ngại đặt hết các nguyện vọng của mình vào trường Đại học Ngoại thương. Khi đã trở thành một FTUer, môi trường học tập năng động với nhiều hoạt động ngoại khóa trở thành động lực cho Diệu Linh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá, các cuộc thi sinh viên, nơi mang lại cho Linh cơ hội va chạm, học hỏi và hình thành những định hướng của riêng mình.

Ngay từ những năm học đầu tiên, Diệu Linh lựa chọn làm việc tại một tổ chức phi chính phủ. Công việc này đã giúp Linh rất nhiều trong việc phát triển khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, lập kế hoạch, quản lý thời gian… đồng thời cũng cơ hội được gặp gỡ và làm việc với nhiều các bạn trẻ tài năng trên toàn thế giới. Diệu Linh cũng xác định lựa chọn các công việc làm thêm không chỉ có thêm thu nhập mà còn là để trau dồi những kỹ năng thiếu sót cần cải thiện, giúp tích lũy kinh nghiệm, cân bằng và quản lý thời gian hợp lý.

“Áp lực đồng trang lứa” đã góp phần không nhỏ vào những bước tiến vượt bậc trong hành trình chạm tới ước mơ.

Ở trong một môi trường nhiều người tài thì “peer pressure”, cái mà mọi người vẫn hay đùa là “đặc sản Ngoại thương” là điều khó tránh khỏi. “Tuy nhiên, “Áp lực đồng trang lứa” đã góp phần không nhỏ vào những bước tiến vượt bậc của mình trong hành trình chạm tới ước mơ bởi “No pressure, No Diamonds" và bản thân mình vẫn đã, đang đi trên hành trình kiến tạo “viên kim cương" của bản thân. Đối với mình, khi ở trong môi trường đầy tính cạnh tranh khi xung quanh bạn bè đều rất TÀI và GIỎI thì nó vừa là áp lực, vừa là động lực để mình luôn cố gắng tiến bộ, hoàn thiện bản thân hơn từng ngày. Bên cạnh đó, mình cảm thấy rất may mắn khi luôn có những người bạn, những anh chị đi trước, những mentors cũng như các thầy cô luôn động viên, hỗ trợ nhiệt tình để mình có thể nắm bắt và tận dụng được những cơ hội mới.”- Diệu Linh chia sẻ.

Để có thể luôn tiến về phía trước, bằng tất cả nhiệt huyết và sức trẻ, Linh chọn cho mình lối sống hết mình, sống một cuộc đời sôi nổi, nhiệt thành, tận hưởng cuộc sống bằng cách có thêm cho mình nhiều kiến thức, trải nghiệm, cố gắng, có lý tưởng và mục tiêu để theo đuổi và cống hiến. “Vũ khí quan trọng nhất đối với sinh viên là “DARE"- dám bước ra khỏi vùng an toàn; dám dấn thân và hội nhập với môi trường mới; dám đương đầu với những áp lực, thách thức; dám ước mơ và hành động để theo đuổi mục tiêu,... để từ đó có cho mình bản lĩnh và tâm thế sẵn sàng trong mọi cuộc hành trình”.

Thời gian này, Diệu Linh đang tập trung hoàn thiện chương trình học ở trường Đại học Ngoại thương, cũng như kiếm tìm những cơ hội việc làm phù hợp. Bên cạnh đó, cô bạn năng động này còn đang ấp ủ thực hiện dự án cung cấp các giải pháp giúp nâng cao và hỗ trợ triển khai hoạt động Marketing cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam đồng thời kết nối tạo cơ hội để giúp các bạn sinh viên có cơ hội được tiếp xúc và thực thi các hoạt động marketing tại doanh nghiệp từ sớm.

Một số thành tích cá nhân:

- Quán quân You Can 10 - Cuộc thi do Câu lạc bộ Kỹ năng cuộc sống, Học viện Tài chính tổ chức thường niên trên quy mô toàn quốc.

- Top 9 Finalists Bản Lĩnh Marketer 2021 - Cuộc thi của CLB Marketing trường ĐH Ngoại Thương - MaC FTU tổ chức thường niên trên quy mô toàn quốc.

- Giải khuyến khích tại Vietnam Business Case Competition - Cuộc thi của trường Đại học VINUNi phối hợp với công ty thương mại cổ phần Vincom Retail đồng tổ chức.

- Top 20 Cuộc thi Giải bài toán kinh doanh toàn cầu 2021 - VinUniversity Global Case Competition (VGCC).

Theo svvn.tienphong.vn