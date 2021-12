Gặp gỡ nam sinh 'siêu nhân' giành 2 giải Nhất, 1 giải Nhì kỳ thi HSG tỉnh Nghệ An

Nam sinh Nguyễn Văn Cường, học sinh lớp 12C, trường THPT Đặng Thúc Hứa đã xuất sắc giành 2 giải Nhất cùng 1 giải Nhì trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An vừa qua.

Sinh ra trong một gia đình làm nông vốn nhiều vất vả, nhọc nhằn nên ngay từ khi còn nhỏ Nguyễn Văn Cường (sinh năm 2004, tại Nghệ An) đã ý thức được bản thân cần phải cố gắng, chăm chỉ và tự lập hơn trong cuộc sống. Chính sự nỗ lực không ngừng nghỉ cùng tinh thần hiếu học đã giúp nam sinh này gặt hái về nhiều “trái ngọt” xứng đáng.

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm học 2021-2022 vừa qua, Nguyễn Văn Cường dự thi 3 môn học và xuất sắc giành về "combo" giải thưởng với thành tích cao. Cụ thể, cậu học trò đạt giải Nhất môn Văn với 17 điểm, giải Nhất môn Địa lý với 17 điểm và giải Nhì môn Lịch sử với 15,88 điểm.

"Để có tiền nuôi các anh em em ăn học, bố mẹ em hằng ngày vẫn lăn lộn với công việc làm ruộng, phụ hồ nặng nhọc. Ba mẹ em cũng ốm yếu nên cứ mùa gió về lại trở bệnh. Thương bố mẹ làm lụng vất vả, em chỉ biết cố gắng, chăm chỉ học hành để đền đáp bố mẹ", Cường tâm sự.

Cường xuất sắc giành 2 giải Nhất, 1 giải Nhì trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An vừa qua.

Trước đó, Cường từng đạt danh hiệu học sinh giỏi Văn cấp tỉnh vào năm lớp 9 và liên tiếp giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi cấp trường, huyện. Điểm tổng kết năm lớp 10 của nam sinh này đạt 8,7 và lớp 11 là 9,0 - một thành tích đáng ao ước của nhiều bạn học sinh THPT.

Xuất sắc giành 2 giải Nhất, 1 giải Nhì trong kỳ thi HSG vừa qua, Nguyễn Văn Cường không giấu nổi sự bất ngờ, vui mừng và tự hào.

Chia sẻ với Infonet về bí quyết học tập của mình, cậu học trò Nghệ An cho biết: “Em quan niệm, muốn nhớ lâu thì cần phải hiểu, tránh học vẹt, cần đặt các câu hỏi tại sao khi tìm hiểu về một vấn đề nào đó. Chủ động hỏi khi cần và cũng cần xây dựng ý thức tự học, tự kiếm thêm tài liệu bên ngoài cũng như trên mạng.

Hằng ngày, ngoài việc học, em còn phụ giúp bố mẹ công việc nhà, làm ruộng, kèm cặp các em học tập nên việc phân chia thời gian cũng rất cần thiết. Em thường làm thời gian biểu theo từng tháng, từng tuần. Chia nhỏ kiến thức các môn ra để học, chủ động học trước, tránh học dồn, giai đoạn gần thi chỉ ôn lại và nghỉ ngơi thôi”.

Chính thầy Lê Khắc Thái, phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường THPT Đặng Thúc Hứa cũng nhận định: “Em Cường là một học sinh rất đặc biệt, có phương pháp học rất khoa học, không ôm đồm kiến thức mà chỉ chọn lọc những vấn đề cốt lõi, bản chất của vấn đề. Em có tư tưởng cầu tiến bộ, ý chí quyết tâm cao”.

Nguyễn Văn Cường chăm chỉ ôn luyện trong mọi kỳ thi.

Trong suốt hành trình ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi vừa qua, Nguyễn Văn Cường cũng gặp phải một số khó khăn. Hồi tháng 5, cậu bạn mắc bệnh về da liễu, những cơn ngứa hàng đêm khiến Cường không thể chợp mắt, ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như tinh thần học tập.

Tuy nhiên, Cường vẫn cố gắng khắc phục để bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất, không phụ lòng thầy cô của mình. “Thầy cô là người động viên, hướng dẫn, chỉ dạy cho em. Đó là những người trao cho em niềm tin, động lực để không ngừng phấn đấu. Kết quả này cũng như lời cảm ơn, món quà dành tặng cho bố mẹ, thầy cô của em”, nam sinh xứ Nghệ tâm sự.

Khi được hỏi về lý do lựa chọn theo đuổi khối C, Nguyễn Văn Cường chia sẻ rằng, ở cả 3 môn học của khối C đều có những điểm thú vị, thôi thúc cậu tìm hiểu và khám phá. Nếu môn Văn có những câu từ sâu sắc, bài văn ấn tượng, Lịch sử chứa đựng những dấu mốc ý nghĩa thì Địa lý lại giúp Cường khám phá những vùng đất, địa danh mới.

Nguyễn Văn Cường (ở giữa) bên bạn bè

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi thành tích học tập ấn tượng, Nguyễn Văn Cường còn ghi điểm với mọi người bởi nét chữ đẹp và vô cùng nắn nót. Chiêm ngưỡng những trang vở của cậu học trò này khiến ai cũng phải tấm tắc ngợi khen.

Những nét chữ nắn nót của cậu học trò xứ Nghệ

Cường bộc bạch về dự định tương lai: “Học xong phổ thông, chắc em sẽ thi vào Sư phạm. Em muốn dạy dỗ trẻ em. Em muốn cùng trẻ em nghèo viết tiếp ước mơ, vì từ trước đến giờ, nhờ thầy cô giáo giúp đỡ mà em mới được như ngày hôm nay”.

Với thầy cô, Cường là học trò chăm ngoan, hòa đồng và khiêm tốn. Em không chỉ phát huy thế mạnh ở 3 môn Văn, Sử, Địa mà còn học tốt ở tất cả môn học.

Nhận xét về học trò của mình, cô giáo Nguyễn Thị Vân - giáo viên dạy môn Ngữ Văn của Cường cho biết: “Cường là một học sinh đặc biệt từ trước tới nay của trường THPT Đặng Thúc Hứa. Trong học tập, giáo viên các môn đều dành những lời khen ngợi, có những ấn tượng rất tốt về em. Cường rất thông minh, phương pháp học khoa học và có lối đi rất riêng không giống những bạn khác, luôn cầu tiến trong trong học tập”.

Cô Vân đặc biệt có ấn tượng với Cường trong môn Văn, cô nói: “20 năm rồi, tôi bồi dưỡng nhiều học sinh khác nhau nhưng đây có lẽ là một trong những học sinh để lại ấn tượng sâu đậm nhất. Về môn Văn, Cường viết vừa suôn, vừa sâu, vừa sắc, có giọng văn rất riêng, không trộn lẫn với thí sinh nào. Tôi đi dạy rất nghiêm khắc với học sinh trong việc ghi bài và soạn bài chuẩn bị lên lớp, nhưng riêng Cường là trường lần đầu tiên tôi để bạn ấy tự học, tự sáng tạo.

Học xuất sắc ở các môn nhưng em ấy rất khiêm tốn. Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua, Cường thiếu một chút may mắn vì sức khoẻ. Tôi nghĩ, nếu giữ đúng phong độ như những cuộc thi cụm, Cường có lẽ sẽ giành giải Nhất ở cả 3 môn. Cả trường và cả huyện Thanh Chương đều gọi vui em ấy là “Cường siêu nhân”. Một thành quả rất đáng tự hào”.

