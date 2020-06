Điều ít biết về Thịnh Suy - chủ nhân ca khúc 'Một đêm say' vừa được Mỹ Tâm cover

Từ sự thành công của ca khúc 'Một đêm say', Thịnh Suy đang ngày càng khẳng định chỗ đứng của mình trong lòng khán giả bằng các sản phẩm âm nhạc, các bản cover mang chất riêng của mình.

Nguồn gốc nghệ danh Thịnh Suy

Từ ca khúc Một đêm say, cái tên Thịnh Suy đến gần hơn với cộng đồng yêu nhạc.

Điều ít biết là cái tên này ra đời từ khi Thịnh học lớp 9, lúc cậu loay hoay tìm một cái tên thật lạ, thật khác biệt đúng với cá tính của mình để đặt tên tài khoản facebook. Và rồi, Thịnh Suy - cái tên facebook ngày nào đã trở thành nghệ danh gắn với cậu trên con đường âm nhạc hiện tại.

Khi được hỏi về ý nghĩa nghệ danh lạ tai này, Thịnh nói nó mang hàm ý là hai cực của vạn vật.

Thịnh cũng chia sẻ thêm rằng cây guitar đầu tiên tự mua bằng tiền đi làm thêm vào năm lớp 10 là một trong những nguồn cội khơi gợi niềm cảm xúc với âm nhạc, nhóm lên trong cậu tình yêu, niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc.

Bài hát khiến giới trẻ "say" trở thành bước đệm trên con đường nghệ thuật

“Khi đôi môi em còn đỏ mọng

Khi hai má em hây hây…”

Bằng giai điệu cuốn hút, "Một đêm say" từ xâm chiếm mạng xã hội đã len lỏi qua từng quán cafe, rung lên trên những chiếc guitar của các bạn trẻ. Thậm chí, ca khúc gần đây được chính ca sĩ Mỹ Tâm chơi guitar và hát say sưa.

Một yếu tố khiến người ta nhắc đến bài hát này nhiều hơn đó chính là ca từ có phần “đánh đố” khiến người nghe không biết bài hát này viết về một chuyện tình đơn phương, tình yêu hai người hay từ khía cạnh của người thứ ba.

Lấy cảm xúc từ một câu chuyện có thật trong cuộc sống của Thịnh, "Một đêm say" ra đời khá nhanh vào một buổi trưa khi cậu hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề say như tên bài hát. Nào có ai ngờ, bài hát ấy lại đưa chàng trai 20 tuổi sang một trang mới đầy hứa hẹn trên con đường âm nhạc.

Từ một chàng sinh viên ham viết nhạc, cover các ca khúc, Thịnh Suy đã quyết định rẽ sang một hướng đi khác với hàng loạt dự tính phát triển âm nhạc chuyên nghiệp.

Khi được hỏi liệu có lo lắng vì cái bóng của "Một đêm say" sẽ làm lu mờ các sản phẩm tiếp theo như nhiều nghệ sĩ thế giới gặp phải, Thịnh cho rằng thành công của các sản phẩm sau cũng có một phần nhờ dư âm của "Một đêm say" nhưng phần lớn vẫn là do chất lượng sản phẩm. Thịnh đang nỗ lực hết mình để đem đến những sản phẩm tốt hơn nữa cho khán giả.

Trong tương lai,Thịnh cùng ekip sẽ thử nghiệm nhiều thể loại nhạc, cố gắng vẽ lên những màu sắc khác nhau để hình ảnh Thịnh Suy trong mắt khán giả nghe nhạc không bị một màu, nhàm chán.

Ngoài những sản phẩm âm nhạc của bản thân, Thịnh Suy còn liên tục gây sốt mạng xã hội với các bản cover như: Lần cuối (Ngọt), Tình đắng như ly cà phê (Ngơ), Em bỏ hút thuốc chưa (Bích Phương),… Các bản cover đều được Thịnh Suy biến hóa theo chất riêng của mình nên nhận được lượng views rất cao trên Youtube.

* Tên thật: Đỗ Quốc Thịnh

* Năm sinh: 1999

* Quê quán: Bình Định, Việt Nam

* Nơi sinh sống và làm việc: Tp Hồ Chí Minh

* Hiện nay là sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh.

Lưu Linh