7 bạn trẻ tài năng nổi bật năm 2021

Tại chung kết Olympia 2021, danh hiệu á quân gọi tên Nguyễn Thiện Hải An (17 tuổi, Hà Nội). Nam sinh cũng gây ấn tượng khi lập 2 kỷ lục: thí sinh giành nhiều điểm Khởi động nhất (150 điểm) và có thành tích tốt nhất (410 điểm). Trước đó, Hải An từng giành giải á quân của cuộc thi kiến thức Chinh phục mùa 3 của VTV. Chàng trai từng giành hơn 20 huy chương ở các cuộc thi Toán khu vực và quốc tế; giải ba học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hóa; giải nhất cuộc thi sáng tác nhạc piano quốc tế lần thứ 32 do MYC Canada tổ chức. Hải An cũng năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa và có nhiều dự án hướng tới cộng đồng. Ảnh: Phạm Thắng.