‘3 quân Át chủ bài’ giúp Triệu Lộ Tư thường xuyên ‘lọt mắt xanh’ của các nhà sản xuất và đạo diễn

Sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư được nhiều blogger công nhận là tiểu hoa 95 có con đường phát triển tốt nhất hiện tại. Trước khi thành công, Triệu Lộ Tư cũng đã có nguồn tài nguyên tốt nhờ những lý do sau đây.

Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên người Trung Quốc, tốt nghiệp Đại học Minh Đạo tại Đài Loan. Cô được biết đến với vai diễn Trần Thiên Thiên trong phim Trần Thiên Thiên, ngày ấy bây giờ.

Không riêng gì Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư trước đó cũng có một vài bộ phim gây bão như “Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta”, “Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn”, “Yêu Em Từ Dạ Dày” ... Ngoài ra, “Thả Thí Thiên Hạ” đóng cặp với Dương Dương dù lên sóng bị chê nhiều, nhưng nó vẫn hút quảng cáo và mang về lợi nhuận.

Từ những thành tích này, nhiều blogger nhận định rằng, Triệu Lộ Tư là tiểu hoa 95 có khả năng gánh phim nhất, tác phẩm lên sóng đều gây được sự chú ý. Do đó, việc cô được ưu ái, giao cho nhiều tài nguyên tốt, đặc biệt là những bộ phim được đầu tư lớn từ cấp S đến S+ là điều đương nhiên.

Dù trước đây bị vướng nhiều thị phi về đời tư cũng như diễn xuất, nhưng Triệu Lộ Tư vẫn được nhiều đạo diễn ưu ái, vì những nguyên nhân sau đây:

Đạt được độ ăn ý cao với bạn diễn nam

Triệu Lộ Tư thuộc kiểu nữ diễn viên mang cảm giác cp (Couple), hợp tác với ai cũng tạo được 'phản ứng hóa học' cao. Đây là lợi thế không nhỏ của Triệu Lộ Tư. Hiện tại 'xào cp' là phương pháp tối ưu khi tuyên truyền phim, chỉ cần cp hot thì phim cũng dễ hot theo.

Trong giới cũng rất coi trọng điểm này, còn Triệu Lộ Tư thì có tiềm lực rất lớn. Từ với Lưu Vũ Ninh (vai Hạo Đô) trong “Trường Ca Hành”, với Dương Dương (vai Phong Lan Tức) hay Ngô Lỗi (Lăng Bất Nghi)…, nàng tiểu hoa đều tạo được độ ăn ý rất tốt với bạn diễn.

Triệu Lộ Tư với Lưu Vũ Ninh trong “Trường Ca Hành”.

Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi trong “Tinh Hán Xán Lạn”.

Phim của Triệu Lộ Tư thường thuận buồm xuôi gió

Có lẽ một trong nỗi lo và sợ hãi nhất của các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên cũng như toàn ê-kíp của đoàn làm phim là phim bị cấm sóng. Tình trạng này có thể do rất nhiều nguyên nhân như diễn viên vi phạm pháp luật, nội dung phim không phù hợp lịch sử, sai lịch sử, vi phạm văn hóa… Tất cả những điều này rất dễ gặp phải.

Điển hình gần đây như “Thanh Trâm Hành” của Dương Tử đang “đắp chiếu” do lùm xùm của nam chính Lưu Diệc Phàm, “Dạ Lữ nhân” do Đặng Luân đóng chính cũng khó có thể khởi chiếu do lùm xùm trốn thuế của nam diễn viên,… Mỗi bộ phim bị cấm sóng gây tổn thất rất nhiều cho cả Ê-kip. Vì vậy, một bộ phim được lên sóng đã là đạt được thành bước đầu.

Đây có thể là một may mắn đối với Triệu Lộ Tư, vì các bộ phim cô đóng không những thuận lợi khởi chiếu, thậm chí không gặp nhiều khó khăn trong khâu kiểm duyệt. Có lẽ cái “vía” may mắn này cũng là một trong những lý do giúp người đẹp sinh năm 1998 này đắt “show”.

Triệu Lộ Tư phù hợp với nhiều tạo hình

Không ngoa khi nói rằng, Triệu Lộ Tư phù hợp với nhiều tạo hình, từ cổ trang đến hiện đại, từ nữ cường đến hồn nhiên, vô tư. Vì vậy, nữ diễn viên được nhiều đạo diễn lựa chọn cho nhiều vai diễn khác nhau.

Triệu Lộ Tư mạnh mẽ, phóng khoáng trong vai nữ hiệp của “Thả Thí Thiên Hạ”.

Vô tư hồn nhiên khi Trình Thiếu Thương chưa gặp “sóng gió” trong “Tinh Hán Xán Lạn”.

Hay gần đây nhất vai Tinh Trĩ - nữ sinh nhí nhảnh, hồn nhiên trong bộ phim đang quay “Vụng trộm không thể giấu”.

Hạ Thảo