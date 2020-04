'Thế giới hôn nhân' hạ gục phim mới của Lee Min Ho

Cứ vào mỗi cuối tuần, fan phim Hàn lại chứng kiến màn đọ sức khốc liệt của 2 siêu phẩm khủng nhất hiện nay: The World of the Married (tạm dịch: Thế giới hôn nhân) và The King: Eternal Monarch (tạm dịch: Quân vương bất diệt).

Bộ phim Thế giới hôn nhân đang nhận được mưa lời khen về kịch bản và diễn xuất.

Theo báo cáo mới nhất từ trang tổng kết rating phim Hàn - Nielsen Korea, không ngoài dự liệu về những phim phát sóng vào ngày 25/4, phim bom tấn "người lớn" đã một lần nữa thống trị khung giờ cuối tuần. Tập 10 phim Thế giới hôn nhân - tác phẩm có yếu tố ngoại tình, gắn mác 19+ ghi nhận rating toàn quốc hơn 22.9% (ở khu vực Seoul là 25.8%).

Như vậy, một lần nữa Thế giới hôn nhân đã tạo nên kỷ lục chưa từng có khi mới chỉ đi được 1/2 đoạn đường, trở thành siêu phẩm thu hút người xem cao thứ 2 lịch sử đài cáp xứ Hàn.

"Thế giới hôn nhân" khai thác chủ đề ngoại tình, xoay quanh cuộc hôn nhân nhiều sóng gió của nữ bác sĩ gia đình Sun Woo (Kim Hee Ae đóng). Sun Woo sớm nếm trái đắng khi chồng cô - Lee Tae Oh (Park Hae Joon) ngoại tình, phản bội vợ con.

Quá đau khổ, nữ bác sĩ quyết tâm lên kế hoạch trả thù chồng cùng bồ nhí của anh. Phim gây sốt không chỉ vì nội dung hấp dẫn, đề cập đến đề tài nóng hổi được nhiều người quan tâm mà còn bởi những cảnh nóng của các nhân vật trên màn ảnh. Đây cũng là bộ phim hiếm hoi đề tài gia đình của truyền hình Hàn bị gắn mác 19+.

Với rating mới nhất trong tập 10, Thế giới hôn nhân đã "hạ gục"

tác phẩm đình đám của Hyun Bin - Son Ye Jin đầu năm 2020



Với con số này, Thế giới hôn nhân đã chính thức vượt qua siêu phẩm từng "gây bão" màn ảnh nhỏ xứ Hàn đầu năm 2020 của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin - Crash Landing on You (tạm dịch: Hạ cánh nơi anh). Trước đó, Hạ cánh nơi anh ghi nhận lượt xem cao nhất vào tập cuối với mức rating toàn quốc là 21.6% (ở khu vực Seoul là 23.2%).

Chuỗi "drama" hôn nhân, ngoại tình dài kỳ này cũng được kỳ vọng sẽ sớm "soán ngôi vương" của SKY Castle (tạm dịch: Lâu đài trên không) - bom tấn từng "làm mưa làm gió" cuối năm 2018.

Bộ phim Lâu đài trên không

Lâu đài trên không - Bộ phim có chủ đề gia đình, xoay quanh các cặp vợ chồng thuộc tầng lớp thượng lưu Hàn Quốc. Những ông chồng có địa vị cao ở nhiều lĩnh vực như y tế, chính trị, luật trong khi các bà vợ đều thông minh xuất chúng. Mục tiêu của những bà vợ này là giúp chồng thăng tiến, đưa con cái vào đại học hàng đầu. Phim kịch tính ở những lần các đôi vợ chồng so bì ai hơn ai. Sống trong môi trường đó, con cái những gia đình này mang nhiều khiếm khuyết như chỉ bận tâm có đứng đầu về điểm thi, không quan tâm nhân cách, đạo đức.

Quân vương bất diệt - phim mới của Lee Min Ho

Trong khi Thế giới hôn nhân không ngừng chứng tỏ sức hút, tập sau được quan tâm hơn tập trước, rating cũng tăng đều thì tác phẩm của Lee Min Ho - từng được dự đoán là đối thủ "một mất một còn" của Thế giới hôn nhân lại có dấu hiệu đi lùi.

Quân vương bất diệt với sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng như Lee Min Ho, Kim Go Eun,... và được "đỡ đầu" bởi bàn tay tài hoa của nữ biên kịch nổi tiếng - Kim Eun Sook. Thế nhưng bộ phim chỉ gây tò mò cho khán giả ở những tập đầu tiên với lượt xem chạm ngưỡng 10%. Kể từ tập 3, tập 4, Quân vương bất diệt có dấu hiệu giảm nhiệt đáng lo ngại.

Theo thống kê của Nielsen Korea, tập 4 vừa lên sóng của Quân vương bất diệt đạt rating toàn quốc là 8% (ở khu vực Seoul ghi nhận 9.7%). Một con số khiêm tốn so với sự đầu tư hoành tráng từ kịch bản, diễn viên đến nhân vật.

Lý giải nguyên nhân từ "bước lùi" đáng lo ngại của Quân vương bất diệt, cộng đồng mạng xứ Hàn chia sẻ dòng phim tình cảm lãng mạn đã quá quen thuộc với "mọt phim", trong khi thể loại của Thế giới hôn nhân lại mới mẻ và kích thích sự tò tò của người xem qua plot-twist của từng tập. Hơn nữa, Lee Min Ho và Kim Go Eun cũng là 2 gương mặt quen thuộc với khán giả, tuyến nhân vật không đổi mới so với trước đây khiến tổng thể Quân vương bất diệt trở nên nhàm chán, không thu hút.

Một số ý kiến bình luận so sánh của "mọt phim" Hàn:

- "Hiện tại có quá nhiều bộ phim rom-com hài hước đa dạng và người xem không còn chú trọng đến cốt truyện chậm chạp, khó hiểu như thế. Thế giới hôn nhân mang lại cảm giác căng thẳng, chi tiết chặt chẽ, còn Quân vương bất diệt thì cứ nhạt nhẽo, không đủ thu hút".

- "Kim Go Eun không đủ sức hấp dẫn đối với cả nam và nữ. Goblin thành công là nhờ Gong Yoo và Lee Dong Wook. Cô ấy có thể là lựa chọn hoàn hảo cho vai phụ, nhưng không đủ sức đảm nhận vai chính".

Như vậy, Thế giới hôn nhân đã thật sự hạ "knock-out" mọi đối thủ đáng gờm để trở thành bom tấn được xem nhiều nhất hiện nay. Trong khi đó, Quân vương bất diệt cần có những chi tiết kịch tính hơn trong cốt truyện nếu muốn đặt một chân đến vị trí mà nhà sản xuất mong muốn.

PV (tổng hợp)