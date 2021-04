Xuất hiện thầy giáo 'bá đạo' khiến CĐM ngỡ ngàng

Cách đây nhiều năm về trước, xăm mình vẫn là bộ môn chưa thật sự phát triển và thậm chí, những người mang trên mình nhiều hình xăm vẫn bị nhìn nhận với một ánh mắt thiếu thiện cảm từ xã hội. Ngày nay, tuy rằng định kiến này đã phần nào giảm bớt, thế nhưng phải thừa nhận rằng tại nhiều nơi, việc xăm mình vẫn bị nhìn nhận dưới góc độ tiêu cực nhiều hơn, thậm chí còn ảnh hưởng tới cơ hội việc làm của không ít người. Và cũng vì lý do này mà mới đây thôi, CĐM lại vừa được một phen ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một thầy giáo bá đạo tại Nhật Bản, người buổi sáng trông nho nhã, thư sinh nhưng khi cởi bỏ lớp sơmi sáng bóng thì lại như một con người khác vậy.

Anh chàng giáo viên đang gây sốt trong câu chuyện

Tại Nhật Bản, vấn đề xăm mình đôi khi còn trở nên nghiêm trọng hơn nhiều khi cách đây nhiều năm, việc xăm mình, đặc biệt là xăm toàn thân như hình ảnh phía trên vốn thường chỉ được áp dụng bởi các tay anh chị, hay còn được gọi là Yakuza. Thế nên, sự xuất hiện của người thầy bá đạo với cả loạt hình xăm này đã không khỏi khiến cộng đồng mạng xôn xao. Tuy nhiên, khá lạ lùng là thay vì giấu kín "bí mật" này, anh chàng điển trai lại rất chịu khó chụp ảnh, đồng thời đăng tải chúng lên các trang cá nhân.

Chân dung của người thầy bá đạo đang làm xôn xao cộng đồng mạng

Tuy sở hữu những hình xăm có thể đánh giá là cực kỳ "ngầu" và nếu nhìn qua chẳng khác một gã Yakuza thứ thiệt, thế nhưng trên trang cá nhân, anh chàng thầy giáo bá đạo lại tỏ ra khá bình thường khi rất chăm chia sẻ những sở thích đọc sách, chăm cây cỏ và coi những hình xăm như một phần của cơ thể. Thậm chí, nó dường như chẳng ảnh hưởng gì tới công việc "gõ đầu trẻ" của anh chàng thì phải.

Dường như những hình xăm phủ kín cơ thể không làm ảnh hưởng quá nhiều tới công việc và các sở thích cá nhân của anh chàng

Tuy vậy, bên cạnh một số bình luận cho rằng xăm mình đã là việc bình thường và không có gì phải quan tâm khá nhiều thì cũng có khá nhiều người tỏ ra lo ngại, cho rằng ở trong môi trường giáo dục với trẻ nhỏ, không nên xuất hiện những hình tượng người thầy như vậy. Tuy nhiên, trường hợp của anh chàng bên trên dường như vẫn chưa là gì. Trước đó, Helaine - một giáo viên mầm non tại Pháp còn khiến cho không chỉ các em học sinh mà cả phụ huynh hoang mang khi mà với những hình xăm chằng chịt trên cơ thể, trông anh chàng chẳng khác gì người ngoài hành tinh vậy. Tới mức mà Helaine còn từng bị cấm dạy tại một trường mầm non do làm các em học sinh quá sợ hãi.

Thầy giáo mầm non Helaine đây

Theo ttvn.toquoc.vn