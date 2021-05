MXH xôn xao vụ lộ clip nóng: Không có gì là bảo mật, nhất là khi người quay có ý đồ riêng từ đầu

Khổ sở vì clip nóng

Việc các cặp đôi quay clip nóng để làm "kỷ niệm" nhưng sau đó trở thành cái cớ "tống tình", tống tiền đã không còn hiếm.

Ví dụ như mới đây, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (29 tuổi, ngụ xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ việc, vào đầu tháng 3/2021, Hiền có quan hệ tình cảm yêu đương với chị T. (31 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, Tiền Giang). Sau một thời gian, chị T. đòi chia tay vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình mình. Hiền nhắn tin đe dọa, buộc chị T. đưa cho anh ta 200 triệu đồng, nếu không Hiền sẽ công khai video cảnh 2 người yêu đương lên mạng xã hội.

Hoảng sợ, nạn nhân hẹn Hiền đến 1 nhà nghỉ và đưa đủ 200 triệu đồng. Nhưng sau đó Hiền tiếp tục "tống tình", yêu cầu chị T. phải bỏ gia đình để đi theo Hiền. Sau đó, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Một vụ việc khác cũng gây xôn xao dư luận gần đây là trường hợp của Nguyễn Bảo Tuấn (SN 2001, trú tại Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị). Tuấn có nhu cầu tìm bạn gái “Sugar Baby” nên đã lên mạng vào các hội nhóm “Sugar Baby – Sugar Daddy” để đăng tải bài viết tìm kiếm. Khi thấy bài đăng của Tuấn, chị H. (SN 1995) đã nhắn tin nói chuyện qua tin nhắn facebook. Sau khi thỏa thuận làm “Sugar Baby” với mức chu cấp 8 triệu đồng/tháng, cả hai hẹn gặp nhau để tâm sự.

Ngày 13/3, đối tượng rủ chị H. đến biệt thự trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Sau khi quan hệ, Tuấn đã quay lại video và chụp lại ảnh nóng của chị H..

Đến tối ngày 14/3, đối tượng nhắn tin đe dọa chị H. phải đưa 15 triệu đồng nếu không sẽ tung các hình ảnh này lên mạng xã hội. Cuối cùng chị H. đã phải cầu cứu công an.

Những vụ lộ clip nóng cũng thường xảy ra trong giới showbiz. Ở Việt Nam, không ít nghệ sĩ nữ từng là ngôi sao bị điêu đứng, gián đoạn hoàn toàn sự nghiệp sau khi lộ ảnh, clip nóng.

Người quay clip ân ái thường có mục đích riêng?

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng – Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho rằng, những người quay lại clip nóng với mục đích lưu lại khoảnh khắc yêu để làm kỷ niệm vô cùng ít, còn lại đa số những người quay đều có mục đích riêng.

Bác sĩ Hưng chia sẻ bản thân từng gặp một người đàn ông bị vợ tra tấn tinh thần vì liên quan tới clip nóng. Clip nóng này do người đàn ông quay lại với người yêu cũ để làm kỷ niệm nhưng cuối cùng bị vợ phát hiện. Vậy là mỗi lần âu yếm vợ lại nói rằng “cô ấy hơn tôi không”. Những câu chì chiết vô tình giết chết cảm xúc của người chồng. Với người bình thường còn vậy, với người có danh tiếng thì điều đó càng nặng nề hơn.

Theo bác sĩ Hưng, cuộc yêu là cảm xúc thăng hoa của mọi người, nên để cho nó diễn ra tự nhiên. Người trong cuộc quay clip cuộc yêu với ý nghĩ ban đầu rất nghĩ đơn giản nhưng không lường được rằng nó có thể trở thành thứ “quật ngã” mình bất cứ lúc nào.

Đồng quan điểm với bác sĩ Hưng, Thạc sĩ Tạ Việt Cường – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cũng cho rằng, việc quay clip nóng là quyền cá nhân của mỗi người nhưng theo anh thì không nên quay lại. Khi yêu cái gì cũng cho nhau được nhưng khi không thích nhau nữa thì có người sẵn sàng giở những thủ đoạn, tìm cách hạ nhục, hạ nhân phẩm của đối phương bằng những clip ân ái của chính hai người.

Ngoài ra, bác sĩ Cường cho rằng chính bản thân người quay cũng không biết rằng nó có thể bị phát tán bất cứ lúc nào dù bản thân họ không muốn. Bất cứ ai trước khi bấm nút bắt đầu vẫn nên nhớ không có gì là bảo mật, cần cân nhắc thật kỹ khi bấm nút quay trong giây phút chỉ có tình yêu dẫn lối.

K.Chi