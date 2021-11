Xe chở tôn, thép cuộn gặp nạn 'trải thảm' cho người đi đường tại Hà Nội

browser not support iframe.

Một đoạn clip do camera hành trình của một tài xế ghi lại được hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên đường quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thanh Trì đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong clip là hình ảnh một chiếc xe đầu kéo chở theo 2 cuộn thép, không biết vì lí do gì mà cả 2 cuộn thép trên thùng xe đã rời khỏi vị trí rơi xuống đường. Một cuộn sau khi húc sập phần đầu của xe đầu kéo đã rơi xuống nằm cạnh đầu xe, và một cuộn thép khác thì húc đổ cột đèn cao áp ở giải phân cách giữa đường và lăn dài "trải thảm" sang bên kia đường.

Rất may cho cả tài xế và những người đi đường cùng thời điểm đó khi mà chiếc xe đầu kéo phanh gấp và cuộn thép rơi xuống không va chạm với ai, không có thiệt hại về người.

Một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn được cộng đồng mạng chia sẻ:

Cuộn thép từ thùng xe lăn xuống đất

đã húc gãy đổ cột đèn cao áp và giải phân cách giữa đường Ngọc Hồi

Rồi lăn dài sang bên kia đường

nằm gọn lỏn giữa cổng một cơ quan.

Người đàn ông được cho là tài xế điều khiển chiếc xe gặp nạn

Một cuộn thép khác đã ủi phẳng phần đầu của chiếc xe đầu kéo

Và rơi xuống giữa giải phân cách đường

Trên các nhóm mạng xã hội, những hình ảnh trên được chia sẻ rần rần với những lời cảnh báo, chỉ trích của cộng đồng dành cho tài xế cũng như người quản lý chiếc xe chở cuộn thép trên:

"Không vào ai là tuyệt vời lắm rồi. Còn cái xe chở hàng mà ẩu như này thì đề nghị CSGT làm thật nặng tay, phạt 100 triệu một vụ như này quy hết trách nhiệm cho lái xe. Còn cái xe này hỏng rồi bỏ đi cũng tốt đỡ gây hoạ cho người khác";

"Cuộn nhỏ 25 tấn, cuộn to 35 tấn. Cái cuộn này nó lăn đến đâu thì nó lu phẳng tới đó chứ. Nó mà đè vào ai thì....ối giời ơi. Các anh cứ làm ăn cẩu thả thế này thì chết";

"Đây không phải là lần đầu, tại vì coi thường tính mạng của mình và người tham gia giao thông thôi. Các bác tài cứ chủ quan, không lường trước hết các tình huống rồi có ngày không kịp khóc vì ân hận đâu";

"Nhiều vụ rơi rồi mà, cái loại thép cuộn tôn cuộn này nó còn đáng sợ hơn thép dây, vì rơi xuống nó lăn tròn xa lắm";

"Không biết bao nhiêu vụ rồi. Chắc phải có chế tài thật chặt chẽ cho các công ty doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển loại hàng này. Phạt thật nặng cho loại xe chở thép cuộn kiểu này khi gây tai nạn";

"Những vụ tai nạn đã diễn ra thực chất không liên quan đến việc cho cuộn thép nằm ngang hay đứng mà là do việc không tuân thủ các quy tắc an toàn trong quá trình vận chuyển (đơn vị vận chuyển làm việc cẩu thả, tài xế lái xe quá tốc độ an toàn";

Lam Giang

Clip, ảnh: MXH