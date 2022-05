Vụ ông hàng xóm nửa đêm cầm dao chọc thủng lốp xe: Do 'trả thù nhầm', xin lỗi và đền bù

Vụ việc người đàn ông nửa đêm mang dao đi chọc thủng 2 lốp xe của hàng xóm ở Hà Nội gây chú ý trên MXH. Sáng nay 7/5, cả 2 bên đã tới công an thị trấn Văn Điển để giải quyết vụ việc

Vụ việc người đàn ông trung niên nửa đêm "vô duyên vô cớ" mang dao ra chọc thủng 2 lốp xe ô tô của hàng xóm đang được dư luận hết sức quan tâm.

Sáng nay 07/5/2022, công an thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đã mời 2 bên gia đình lên làm việc giải quyết về đơn khiếu nại của anh Trương A.D.

Theo lời chị vợ anh D, "sự việc cũng do hiểu nhầm. Buổi chiều hôm đó có 1 anh lái xe màu đỏ đỗ xe chỗ nhà bác ấy đang đổ vật liệu xây dựng. Bác ấy có ra nhờ họ di chuyển nhưng anh lái xe đó không đi và còn có lời nói hành động khiêu khích nên dẫn đến hiểu nhầm.

Và bác ấy nhầm sang xe đó là xe nhà em. Bác hàng xóm đã sang xin lỗi và khắc phục hậu quả rồi ạ".

Thợ sửa xe do nhà "bác hàng xóm" gọi tới để khắc phục hậu quả sau khi dùng dao nhọn đâm thủng 2 lốp xe của nhà anh D.

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Trương A. D cho biết: "Sáng nay nhà bác hàng xóm đã lên cơ quan công an trước, sau đó bên công an gọi nhà mình lên. Bác ý cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Dù có thể do nguyên nhân gì, nhưng thôi gia đình mình cũng nhận lời xin lỗi của bác ý".

Anh D. cho biết thêm: "Nhà mình chỉ nhận đền bù đúng 2 lốp xe. Chứ ngoài ra không nhận thêm 1 cái gì khác nữa cả. Nhà mình cũng vì tình làng xóm nên mới viết đơn bãi nại, rút đơn yêu cầu giải quyết vụ việc tối qua mình vừa gửi công an. Đồng thời gia đình cũng đã nộp lại đầy đủ 2 lốp bị rách cho cơ quan công an. Nhà bác hàng xóm cũng chủ động gọi thợ thay lốp cho mình".

Anh D cho biết: "Nhà mình không yêu cầu gì hơn ngoài việc họ thay cho mình 2 cái lốp do bác ấy tự làm hỏng thôi, không yêu cầu gì hơn. Gia đình cũng đã đề nghị bác hàng xóm không để các hành động tương tự xảy ra gây nguy hiểm cho mọi người khi tham gia giao thông. Họ cũng lớn tuổi rồi và đã nhận lỗi rồi nên mình vì tình làng nghĩa xóm cũng không muốn làm căng thêm nữa. Cảm ơn cộng đồng mạng đã vào cuộc và quan tâm giúp đỡ gia đình trong sự việc này".

Anh D. cũng nói thêm: "Xe mình cũng mới thay lốp mà. Chiều mình đi kiểm tra lại, cân bằng động với chỉnh chụm lại là được. Vì 2 lốp mới lắp sẽ khiến xe không cân bằng được chuẩn nhất. Vụ việc xin phép được dừng tại đây ạ".

Lam Giang

