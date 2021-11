Vì sao “Bản án từ địa ngục” gây sốt toàn cầu?

Dữ liệu của công ty phân tích phát trực tuyến FlixPatrol, chỉ sau 1 ngày phát hành, Hellbound (tựa Việt: Bản án từ địa ngục) đã nhanh chóng sở hữu thành tích vượt trội. Bộ phim đã vượt qua Squid Game trở thành dự án Hàn Quốc chiếm giữ vị trí số 1 bảng xếp hạng chương trình truyền hình được yêu thích nhất trên Netflix trong khoảng thời gian ngắn nhất. Điều mà bom tấn sinh tồn trước đó phải mất 8 ngày sau ra mắt mới đạt được.

Hiện, Hellbound đang đứng đầu bảng xếp hạng tại 24 quốc gia, bao gồm Bỉ, Hàn Quốc, Maroc, xếp thứ hai ở Pháp, Việt Nam, Ấn Độ... và thứ ba ở Hoa Kỳ và Đức.

Hellbound lôi cuốn khán giả vào những câu chuyện kỳ bí.

Kịch bản mới lạ

Bản án từ địa ngục do đạo diễn Yeon Sang Ho - người từng chỉ đạo loạt bom tấn Train to Busan và Peninsula - sản xuất cùng sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi như Yoo Ah In, Park Jung Min, Kim Hyun Joo và Won Jin Ah. Bộ phim mô tả tình trạng hỗn loạn của xã hội sau một loạt hiện tượng siêu nhiên khó lý giải.

Cốt truyện xoay quanh một nhóm tôn giáo gọi là Hội chân lý mới do Jung Jin Soo (Yoo Ah In thủ vai) làm thủ lĩnh, liên tục nói về những bản án địa ngục. Thông thường, mọi người sẽ nhận được “cáo thị” thông báo về ngày giờ cái chết của họ, trước khi bị truy đuổi và sát hại bởi 3 con quỷ hung bạo. Và Jung Jin Soo đã lợi dụng những kẻ siêu nhiên này gán ghép với lý tưởng về “sự trừng phạt của Chúa”.

Yoo Ah In, Kim Hyun Joo và Park Jung Min trong tác phẩm.

Đối đầu với Jung Jin Soo là nữ luật sư Min Hae-jin, người đang cố gắng tìm hiểu những vụ án kỳ lạ, giúp đỡ những đối tượng nhận được “cáo thị” và ngăn chặn mọi người nghe theo những lời xúi giục của Hội chân lý mới.

Cái hay của Bản án từ địa ngục nằm ở việc biết cách khơi gợi tính tò mò của người xem qua loạt câu hỏi, bao gồm những con quỷ kỳ dị đó đến từ đâu, Hội chân lý mới có liên quan gì đến những thế lực siêu nhiên hay ai là người đứng đằng sau chiếc mặt nạ trắng…

Rất nhiều câu chuyện phi thực tế về các hiện tượng kỳ quái đã được lồng ghép vào tác phẩm kinh dị một cách hợp lý, góp phần đẩy cảm xúc cho khán giả. Và ẩn sau những điều phi logic đấy lại là những câu chuyện về những nhóm người và những cá thể đa dạng. Ở đó có người có tội, có người vô tội bị Hội chân lý dẫn dụ và định hướng dư luận.

Sự mới mẻ trong cách khai thác đề tài, khắc họa huyền ảo các thần chết và thiên thần để nổi bật khái niệm về ý nghĩa của công bình và tội lỗi giúp tác phẩm đạt 100% bình luận có cánh từ các chuyên gia trên trang chấm điểm điện ảnh lớn nhất toàn cầu Rotten Tomatoes.

Trước đó, Hellbound cũng nhận được phản hồi tích cực tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 46, Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 26 và Liên hoan phim BFI London lần thứ 65.

Trailer: Bản án từ địa ngục

Vượt mọi giới hạn

Hellbound được xem là một trong số ít phim truyền hình kinh dị nhất mà nền điện ảnh Hàn Quốc đã sản xuất từ trước cho đến nay.

Nếu như mọi người từng ghê sợ trước những màn giết chóc trong Squid Game thì đến Hellbound yếu tố bạo lực còn được đẩy lên cao hơn, cốt yếu để nổi bật sức mạnh của thế lực siêu nhiên và những bất công mà con người vô tình phải gánh chịu.

Bộ 3 quỷ dữ hung bạo trong Hellbound .

Tuy nhiên những con quái vật này không xuất hiện quá nhiều như mong đợi nhưng điều này không hề làm giảm sức hút của tác phẩm mà ngược lại nó còn giúp khán giả tập trung vào thông điệp mà phim muốn truyền tải. Đó chính là xoáy sâu vào nỗi sợ hãi của những con người đã bị Hội chân lý mới lợi dụng, gồm những người dùng YouTube cuồng nhiệt hay một bà mẹ nỗ lực bảo vệ con mình bằng bất cứ giá nào.

Không có khái niệm về nguyên tội và đền tội, thậm chí nhục dục và tham lam cũng không được xem là tội, với Hội chân lý mới họ muốn vượt mọi giới hạn, chỉ muốn mọi người giám sát, định tội nhau thông qua nỗi sợ hãi và sự thanh tẩy tư tưởng mà các buổi thao diễn gieo rắc.

Bí ẩn của Hội chân lý mới.

Dàn diễn viên thực lực

Bên cạnh cốt truyện độc đáo và diễn tiến phim kịch tính thì dàn diễn viên thực lực, diễn xuất đồng đều cũng góp phần không nhỏ vào thành công chung của tác phẩm.

Nhân vật Jin Soo với nội tâm đầy mâu thuẫn và nỗi sợ hãi cái chết xuyên suốt hơn 20 năm thực sự là một vai diễn đầy thách thức của “ảnh đế” Yoo Ah In. Không phụ lòng mong đợi của khán giả, có lẽ khó ai có thể diễn tả sự điên loạn, bí hiểm và lạnh lùng của Jin-Soo hoàn hảo như nam diễn viên.

“Jung Jin Soo là một nhân vật bí ẩn. Thành thật mà nói khi bạn cố làm cho nhân vật trở nên bí ẩn, thì họ càng trở nên ít bí ẩn hơn. Vì Jin Soo là kiểu nhân vật như vậy, nên rất khó để diễn xuất nhưng Yoo Ah In đã làm rất tốt” - đạo diễn Yeon Sang Ho ca ngợi tài năng của Yoo Ah In.

Yoo Ah In tỏa sáng trong phim

Tuy nhiên sự tỏa sáng của Yoo Ah In cũng không hề làm các nhân vật khác lu mờ. Tương tự nam tài tử, nữ diễn viên Kim Hyun Joo cũng nhận được nhiều lời ngợi khen từ khán giả cho vai luật sư tốt bụng, không ngại bóc trần bí ẩn của các thế lực siêu nhiên. Trong khi đó, Park Jung Min và Won Jin Ah cũng diễn rất tròn vai để tạo nên sự tổng hòa cho tác phẩm.

Theo www.phunuonline.com.vn