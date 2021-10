Trước suy diễn về 1 'khúc cua tử thần' gây họa ngày đặc biệt, CĐM lập tức phản bác bằng sự thật hiển nhiên

Những đoạn clip do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại các vụ tai nạn xảy ra tại một khúc cua khiến nhiều người lo lắng.

Camera nhà dân ven đường Quốc lộ 32C tại khu 4, xã Xuân Án, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ đã ghi lại hình ảnh của 2 vụ tai nạn xảy ra tại một khúc cua. Những đoạn clip tai nạn được chia sẻ lên mạng xã hội khiến một số người cho rằng đây là "khúc cua tử thần".

Ảnh cắt từ clip

Theo đó, một vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 10/10. Thời điểm đó, trời mưa đường trơn, một người đàn ông mặc áo vàng đi xe đạp tới khúc cua chuẩn bị sang đường nhưng không hiểu sao sang được giữa đường thì anh lại quay ngược xe trở về. Đúng lúc đó một chiếc xe tải lao tới nên xảy ra va chạm khiến người đàn ông ngã xuống đường.

Trước đó, chiều ngày 7/7, vẫn tại khúc cua này, cũng là lúc trời mưa đường trơn, một chiếc xe container đã chạy với tốc độ cao, không làm chủ tốc độ nên khi vào cua đã bị lật xe.

Một số cư dân mạng mê tín đã suy diễn rằng "khúc cua tử thần" này gây họa vào các ngày mưa có ngày và tháng trùng nhau như 7/7, 10/10. Tuy nhiên, cộng đồng mạng ngay lập tức phản bác:

"Đường cua, trời mưa trơn mà xe vào cua nhanh, chở hàng nặng thì văng đuôi chứ dớp diếc gì! Trước cua phải đặt nhiều biển cảnh báo, làm vài cái sống trâu cho xe tải, xe container giảm tốc độ";

"Tất cả là do đi ẩu chứ không phải do con đường. Xe container chạy ẩu, xe đạp đi như say rượu nên mới vậy";

"Tiên trách kỷ hậu trách nhân, sao hơi tý mọi người lại cho rằng vì ma quỷ thế nhỉ. Rõ ràng ai cũng biết là do người tham gia giao thông chạy quá ẩu mà";

"Trời mưa, đường trơn, đường thẳng hay khúc cua mà không làm chủ tốc độ thì sẽ bị nạn thôi. Đừng hoang đường đổ lỗi cho người khác".

