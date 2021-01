Trịnh Sảng tán gia bại sản vì bồi thường 3.300 tỷ, phải bán tháo penthouse mới tậu

Mới đây, đạo diễn Chu Quốc Cương đã gây chú ý khi đăng tải một đoạn video trên mạng xã hội, hé lộ về số tiền bồi thường "trên trời" Trịnh Sảng phải đối mặt sau scandal bỏ nuôi con. Rõ ràng, ngoài việc bị "cấm sóng" toàn diện, hết đường phát triển trong làng giải trí, "nữ thần thanh xuân" còn phải đau đầu về vấn đề tiền bạc vì những sai lầm của bản thân. Và tất nhiên, sai lầm này phải trả giá bằng khoản tiền khổng lồ.

Đạo diễn Chu Quốc Cương

Được biết, hiện tại, Trịnh Sảng đang có 4 bộ phim chờ lên sóng là Tuyệt Mật Giả, Người Tình Phỉ Thúy, Thiên Nữ U Hồn và Lưu Lão Căn 4 (làm cameo trong phim). Theo Chu Quốc Cương tiết lộ, trong đó, có 2 bộ phim được quay trước khi cơ quan nhà nước ban hành lệnh hạn chế thù lao của nghệ sĩ. Mức cát-sê của Trịnh Sảng lúc đó lên tới 100 triệu tệ (358 tỷ đồng). Vì phim bị "đắp chiếu" vô thời hạn, mức thiệt hại cho mỗi tác phẩm ít nhất là 200 triệu tệ (716 tỷ đồng). Căn cứ theo điều khoản "nghệ sĩ dính scandal đảm bảo bồi thường tổn thất", Trịnh Sảng phải chi ra 800 triệu tệ (2864 tỷ đồng) cho 4 bộ phim này.

Phim của Trịnh Sảng có khả năng bị "đắp chiếu" vĩnh viễn

Đoàn phim Lưu Lão Căn 4 đã xóa thông tin cũng như suất diễn của cô

Không dừng lại tại đó, hiện tại, Trịnh Sảng đang nắm trong tay hợp đồng quảng cáo của 12 nhãn hiệu. Dĩ nhiên, sau vụ bê bối này, các hợp đồng béo bở đều "không cánh mà bay". Dù vậy, nữ diễn viên vẫn phải bồi thường khoảng 10 triệu tệ (35,8 tỷ đồng) cho mỗi nhãn hiệu. Tổng cộng, mỹ nhân Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phải "đập" vào đó 120 triệu tệ (429,5 tỷ đồng).

Hơn nữa, đạo diễn họ Chu cho biết thêm: "Tất cả những bộ phim truyền hình, phim điện ảnh, show truyền hình, sách,... có liên quan tới Trịnh Sảng đều bị gỡ bỏ. Như vậy, phía nhà sản xuất của các sản phẩm này đều sẽ yêu cầu Trịnh Sảng bồi thường. Con số mà cô ta phải chi ra vượt xa mức 920 triệu tệ (gần 3300 tỷ đồng)". Nhiều bình luận cho rằng, Trịnh Sảng "vượt mặt" Phạm Băng Băng bởi trước đó, vì vấn đề trốn thuế, Phạm Băng Băng phải nộp số tiền 3100 tỷ đồng mà thôi.

Xét về độ giàu có và quyền lực, rõ ràng Phạm Băng Băng hơn hẳn đàn em 9X. Số tiền 3100 tỷ đồng đã đủ khiến Phạm Băng Băng phải trầy trật, vậy với Trịnh Sảng - một nữ diễn viên 9X vào nghề 12 năm nhưng 10 năm cự tuyệt tham gia show truyền hình, đóng quảng cáo, chỉ đóng 1 vài bộ phim, số tiền 3300 tỷ đồng là quá khổng lồ. Trên MXH, có bình luận cho rằng, Trịnh Sảng và gia đình có thể "tán gia bại sản" vì bê bối này.

Có lẽ vì phải "trao tay" số tiền "siêu to khổng lồ" như vậy, mới đây, netizen phát hiện Trịnh Sảng vội vàng rao bán căn penthouse vừa tậu trị giá 150 triệu tệ (tương đương 533 tỷ đồng) tại khu The Magic City Fuxing Long Royal với giá tiền rẻ hơn so với lúc mua 20 triệu tệ (tương đương 71 tỷ đồng).

Trịnh Sảng bán gấp căn penthouse mới tậu và đích thân trang hoàng

Nhà mới mua chưa kịp "ấm chỗ" đã phải bán gấp, hết đường làm hotgirl mạng vì tài khoản mạng xã hội bị khóa và "một đi không trở lại" khỏi Cbiz, có thể thấy được Trịnh Sảng phải đối mặt với khó khăn như thế nào sau scandal. Chính vì vậy, đạo diễn Chu Quốc Cương đã nhấn mạnh: "Hậu quả của việc bị phong sát rất nghiêm trọng!".

Nguồn: iFeng

Trịnh Sảng với phốt mới nhất đòi chối bỏ 2 con với Trương Hằng Scandal Trịnh Sảng và Trương Hằng không chỉ đơn giản là vấn đề EQ thấp, thiếu tinh tế như trước đây nữa mà còn liên quan vấn đề đạo đức cũng như pháp luật.

Theo ttvn.toquoc.vn