Tranh cãi gay gắt về hành động 'gia đình có việc' dựng rạp, chặn đường, chỉ dẫn xe cộ đi vào làn ngược chiều

Một tài khoản đăng lên mạng xã hội đông thành viên dòng chữ "Ai tinh mắt nhìn giúp tấm biển này dựng cách cái rạp bao nhiêu mét vậy?", kèm theo đó là bức hình chụp lại tấm biển với dòng chữ "Gia đình có việc, mong thông cảm" và "nơi để xe đám cưới".

Theo chủ nhân bức ảnh chia sẻ, bên cạnh hàng rào tự phát này còn có một bàn 3 thanh niên làm nhiệm vụ hướng dẫn các xe đi tránh qua đoạn đường này bằng cách đi sang làn đường ngược chiều bên cạnh giống như chiếc xe tải trong ảnh đang lưu thông. Bức ảnh được ghi chú là chụp trên đường quốc lộ 1 cũ, đoạn qua Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, bài đăng đã thu hút đông đảo cư dân mạng bày tỏ quan điểm về tình trạng "gia đình có việc" tự ý dựng rạp, chiếm dụng lòng đường, đề nghị các xe đi lối khác.

Có hàng trăm cuộc tranh cãi tay đôi như thế này trên các nhóm mạng xã hội.

Có những người bày tỏ quan điểm thông cảm việc lấn chiếm lòng đường dựng rạp:

"Cả đời người ta có cưới con 1 lần. Thông cảm cho họ. Còn về luật giao thông thì họ sai. Nhưng cuộc sống nên cũng có cái tình người";

"Người ta có công việc thì làm. Đây đã viết bảng xin nhường rồi vậy mà đăng lên làm gì. Mệt quá nhiều chuyện thật";

"Cả đời nhà người ta mới cưới một lần, các anh chị nhường đường 1 lần thôi có sao đâu mà phải đăng lên thế";

"Nhà người ta chật không có chỗ, chứ ai muốn lấn chiếm đường như thế này đâu. Khi nào nhà anh chị có việc mới biết được nỗi khổ này";

"Các bác à, đừng comment vô tình như thế. Có lẽ các bác quen sống thành thị nên mới phê bình dựng rạp chiếm lòng lề đường. QL 1A đâu phải chạy dọc đều là thành thị đâu, có quê có phố chứ. Ở quê làm gì có nhà hàng, có nhà tang lễ mà làm đám, nên dân đành tạm chiếm lòng lề đường vậy. Thay vì phê bình, chê trách tại sao chúng ta không góp ý đề xuất biện pháp để an toàn hơn. Luật thì có đấy, nhưng mấy ai lại phạt đám tang bao giờ? Cùng lắm là nhắc nhở thôi, vì còn có cả tình người trong đó".

Tuy nhiên, phần đông ý kiến của cộng đồng mạng lại phản đối hành vi gia đình có việc riêng là dựng rạp lấn chiếm lòng lề đường.

"Dựng rạp trên dưới lòng đường phố hay đường quốc lộ là hành vi coi thường pháp luật . Đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ đây mà";

"Thế là tự nhiên phải đi ngược chiều, nhỡ may có va chạm cái thì mình là người sai. Cứ cái suy nghĩ nhà ông nhà tôi có việc thì cũng vậy thôi thì làm sao khá lên được. Đường thì đường của chung, có quyền gì mà ngăn đường đi như thế, ảnh hưởng đến nhiều người. "Đi sang đường ngược chiều, lỡ xảy ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm?";

"Vào một thời điểm nào đó đẹp trời cả tuần, rồi cả con phố nhà nào cũng có việc thì sao? Cấm đường luôn ah?";

"Mình đã từng bị một lần, đi vào khu dân cư ngoại thành, lạ đường chẳng biết lối đi, gặp ngay đám cưới chắn hết đường. Họ chỉ mình đi lối khác và thế là đi vào đường cấm xe theo giờ, bị phạt mất mấy củ";

"Việc dựng rạp ven đường phục vụ cho việc riêng của một gia đình đã gây ra rất nhiều phiền toái và bức xúc cho cộng đồng. Trong những năm qua, đã có rất nhiều vụ tai nạn đau lòng do các phương tiện tránh đám cưới, đám ma ven đường. Không thể lấy lí do "nhà chật, "cả đời chỉ có một lần" để biện minh cho việc làm sai trái với quy định của pháp luật được";

"Ở thành thị đã có các nhà hàng, trung tâm tổ chức tiệc cưới, có nhà tang lễ... Ở nông thôn giờ nhà văn hóa đã được xây dựng tới từng thôn rồi. Nếu không có nhà văn hóa thì ra sân bóng, ra thuê trường học làm địa điểm. Chứ đừng để khách tới vừa ăn cỗ vừa run nữa. Văn minh lên, thế giới sắp sang thời đại 5.0 rồi. Ai cũng muốn giữ văn hóa làng xã, lệ làng như này thì khi nào mới phát triển được".

Còn quan điểm của bạn như thế nào? Hãy thẳng thắn chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận nhé!

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định : Lòng đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông (Khoản 1, Điều 36), nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. Trong một số trường hợp vẫn cho phép tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội theo quy định tại Khoản 1, Điều 35. Luật Giao thông đường bộ 2008 còn quy định không được họp chợ, mua, bán hàng hóa; phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ; đặt biển quảng cáo, xây, đặt bục, bệ trái phép... trên đường bộ. Trường hợp đặc biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác phải do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định nhưng không được làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Cụ thể:



Nghị định 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trong các trường hợp sau: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang của hộ gia đình; Tổ chức đám cưới và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ gia đình; Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của hộ gia đình; Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường đô thị; Điểm trông, giữ xe có thu phí (Điều 25a, 25b, 25c). Tuy nhiên, đối với tất cả các trường hợp trên, đều phải đảm bảo yêu cầu là không được gây mất trật tự, an toàn giao thông và đáp ứng một số điều kiện cụ thể khác về thời gian, diện tích hè phố, lòng đường sử dụng, kết cấu hạ tầng...

Lam Giang