Trầm trồ 'thân thủ' bà chủ tiệm vàng bầu 8 tháng nhảy qua tủ kính đuổi theo tên cướp ở Hà Nội

Trong lúc vội đuổi theo tên cướp, nữ chủ nhân tiệm vàng dù đang bầu 8 tháng vẫn liều mình nhảy qua tủ kính chạy ra ngoài hô hoán.

Đoạn clip ghi lại vụ cướp xảy ra vào lúc 11h ngày 17/4 tại cửa hàng vàng trên phố Đồng Cam, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, một người đàn ông mặc áo đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang vào cửa hàng vàng hỏi mua. Khi đang xem xét mấy món đồ, anh ta bỗng nhiên co giò chạy ra ngoài.

Người phụ nữ chủ tiệm vàng thấy vậy vội vàng trèo lên ghế rồi nhảy qua tủ kính chạy ra ngoài đuổi theo tên cướp.

Tên cướp ra xe ô tô của mình rồi nổ máy tẩu thoát, bỏ mặc chủ cửa hàng hớt hải đuổi theo sau nhưng không kịp.

Người phụ nữ chủ tiệm vàng đang mang bầu 8 tháng.

Điều khiến cư dân mạng thấy bất ngờ đó chính là phản ứng của bà chủ cửa hàng, mặc dù đang mang thai 8 tháng nhưng "thân thủ" vô cùng nhanh nhẹn, liều mình nhảy qua tủ kính đuổi theo tên cướp.

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Anh Tú - chồng của bà chủ tiệm vàng kể lại: "Tên cướp vào cửa hàng vờ hỏi mua quà cho đám cưới, khi đang xem một sợi dây chuyền 5 chỉ và 1 chiếc nhẫn 2 chỉ thì hắn nhanh tay cầm hết và chạy ra xe ô tô ngoài cửa đi mất. Vợ tôi lúc đó thấy bị cướp mất thì cứ liều mình chạy đuổi theo nhưng không kịp được".

Trước hành động của vợ, anh Tú vừa thương xót vừa thấy tự hào: "Vợ tôi thấy bị cướp mất thì cứ cố đuổi theo chứ lúc ấy cũng không nghĩ gì. Sau đó mới thấy sợ, tâm lý lo sợ mất 1-2 ngày. Nhảy ra ngoài như vậy vợ tôi cũng hơi bị đau chân và tức bụng. Phải tới khi công an thông báo bắt được tội phạm rồi vợ tôi mới tạm ổn".

Anh Tú cũng cho biết, vụ việc xảy ra vào trưa 17/4 nhưng rất nhanh chóng chỉ sau 8 tiếng trình báo Công an huyện Thạch Thất đã bắt được thủ phạm.

Công an huyện Thạch Thất dựng lại hiện trường vụ án.

Sau khi anh Tú chia sẻ đoạn clip lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của hàng chục nghìn cư dân mạng. Mọi người đua nhau bình luận:

"Nhìn chị ý nhảy mà phải gọi đẳng cấp. Xem video tưởng ngã rồi ấy chứ";

"Ôi đúng là liều quá, chắc lúc ấy chị quên mất là đang mang bầu rồi. Cướp manh động quá";

"Thật may công an làm việc hiệu quả. Chúc anh chị bình an, mẹ tròn con vuông nhé";

"Trời không nói thì không biết chị có em bé luôn á. Nhảy qua như vậy quá siêu";

"Xem clip mà thương bà bầu quá, cũng vì miếng cơm manh áo mà liều mình đuổi theo vậy. Chúc chị bình an nhé";

"Thanh niên sức dài vai rộng, lái xe taxi hẳn hoi mà lại đi ăn cướp. Hãy cho hắn bản án thích đáng để còn răn đe những người khác nữa".

Công an huyện Thạch Thất đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản sau 8 giờ gây án:

Khoảng 11 giờ ngày 17/4/2022, đối tượng Ngô Hoàng Anh (01/10/1999), quê quán: Yên Thành, Nghệ An; HKTT: Xã Ia Dêr - huyện Ia Grai - tỉnh Gia Lai, tạm trú ở thôn 7 - Phú Cát - Quốc Oai - Hà Nội lái xe taxi BKS 28A - 04993 của hãng taxi Xuân Mai đi từ Phú Mãn - Quốc Oai đến tiệm vàng Anh Thư thuộc thôn Đồng Cam, thị trấn Liên Quan hỏi mua vàng. Lợi dụng sơ hở, đối tượng cướp giật 01 nhẫn vàng 2 chỉ , 01 dây chuyển vàng 5 chỉ (đều là vàng 9999), rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH (Hình sự) - Công an huyện Thạch Thất đã nhanh chóng truy xét, đến 20h30 cùng ngày đã bắt được đối tượng và đang truy thu vật chứng. Hiện Công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

