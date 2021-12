Tổng hợp những pha tai nạn khó tin năm 2021, Việt Nam góp số lượng không nhỏ

browser not support iframe.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội là tập hợp của 49 vụ tai nạn lớn nhỏ đã xảy ra trong thời gian qua. Người xem không khỏi rùng mình khi chứng kiến lại những hình ảnh kinh hoàng mà các tài xế đã trải qua.

Trong 49 vụ tai nạn xuất hiện trong clip, có nhiều vụ xảy ra tại Việt Nam như vụ xe chở tôn thép bị san phẳng cabin do không có biện pháp bảo đảm an toàn khi lưu thông trên đường ở Hà Nội cách đây không lâu; hay vụ xe tải chở 50 tấn gạo mất lái lật nhào ra đường ở Đắk Nông; khúc cua ở Phú Thọ khiến nhiều xe phóng nhanh mất lái lật nhào...

Không ít vụ tai nạn xảy ra tại Việt Nam lan truyền trên MXH cũng được điểm danh trong clip. (Ảnh cắt từ clip)

Cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra vụ thứ 3 là một cảnh trong phim CaptainAmerica: Civil War, "chắc do đẹp, thật và kinh hoàng thu hút sự chú ý quá nên mới cho vào để cảnh báo anh em";

"Xem clip mới thấy không chỉ Việt Nam mà trên khắp thế giới, những chiếc xe công, xe đầu ngao một khi tai nạn thì chỉ có kinh hoàng. Đi đường tốt nhất thấy những xe này nên nhường đường họ đi trước, đừng đành hanh bon chen mà khổ một đời";

"90% tai nạn là do người lái xe không tuân thủ luật giao thông, chạy sai luật rất nhiều và gây ra tai nạn đáng tiếc, đáng trách hơn là có một số người gây ra tai nạn còn bỏ chạy. Những người như vậy sau này sẽ lãnh hậu quả còn nghiêm trọng hơn";

"Nước ngoài thấy gặp nạn do tuyết, do đường trơn trượt, còn ở mình mấy clip là do tài xế chạy ẩu chủ quan. Xấu hổ quá. Mong rằng anh em rút kinh nghiệm".

Lam Giang

Clip: MXH