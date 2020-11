Toàn cảnh đêm nhạc đỉnh cao của Vbiz tại Đà Nẵng

Đêm nhạc chính thức khép lại hành trình âm nhạc trong năm nay của FWD. (Nguồn ảnh: Đại Ngô)

Đêm đại nhạc hội đỉnh cao mang tinh thần #Sốngđầy, gửi gắm những thông điệp sống tích cực đến người dân Đà Nẵng nhận được sự đồng hành của những tên tuổi lớn như: Ca sĩ Tóc Tiên, Isaac, Phạm Quỳnh Anh, Lam Trường, Jack, Karik, Dế Choắt…

Trước khi bắt đầu buổi diễn, toàn bộ khán giả và các nghệ sĩ đã có những khoảnh khắc cùng hướng về miền Trung ruột thịt, nơi mà bà con đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, vất vả do các trận mưa bão vừa qua. Trước đó, nhân viên và tư vấn viên của FWD cũng đã cùng nhau quyên góp số tiền gần 900 triệu đồng để gửi tặng đến bà con tại các tỉnh miền Trung.

Mở màn cho đêm nhạc là phần trình diễn kết hợp giữa ca sĩ Tóc Tiên và rapper Dế Choắt. (Nguồn ảnh: Đại Ngô)

Những khán giả có mặt tại sân vận động Quân khu 5 đã vỡ òa trước phần trình mở màn độc đáo. Từ trước đến nay, người cầm trịch ca khúc mở màn cho FWD Music Tour luôn là cô ca sĩ chủ nhà Tóc Tiên. Thế nhưng trên sân khấu của Đà Nẵng năm nay, ca khúc chủ đề “Sống đầy từ hôm nay” đã được Tóc Tiên “chia sẻ” cùng Quán quân Rap Việt mùa đầu tiên Dế Choắt, cùng nhau lan tỏa thông điệp ý nghĩa, năng lượng tích cực đến hàng ngàn khán giả bên dưới. Phần trình diễn kết hợp chưa từng có tiền lệ này khiến không ít khán giả phấn khích.

Tiếp nối đêm nhạc là phần trình diễn đầy sôi động của “hoàng tử tình ca” Isaac. (Nguồn ảnh: Đại Ngô)

Sau khi “hụt” phần trình diễn ca khúc mới nhất của mình trên sân khấu FWD Music Tour Nghệ An, Isaac đã trở lại Hành trình âm nhạc này và đem đến cho khán giả Đà Nẵng những giây phút thăng hoa với “Cất em vào tâm tư”. Ngoài ra, sân khấu còn bùng nổ khi chàng ca sĩ điển trai này trình diễn phần mash-up Nơi anh không thuộc về - Hai cô tiên.

Dế Choắt là cái tên đang bao phủ toàn bộ mạng xã hội khi vừa xuất sắc đạt được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Rap Việt. (Ảnh: Đại Ngô)

Có mặt tại đêm đại nhạc hội của FWD, anh đã gửi tặng đến khán giả 2 ca khúc đang làm mưa làm gió của mình: Sài Gòn buồn quá em ơi, Lụm.

(Ảnh: Đại Ngô)

Bông hồng thứ 2 trong đêm nhạc đã gửi đến khán giả Đà Nẵng một nốt trầm ngọt ngào với: Tình yêu cao thượng 1, Không đau vì quá đau, liên khúc Xiêu lòng - Soup tình yêu - Điều tự nhiên nhất.

(Ảnh: Đại Ngô)

Sau khi đốt cháy sân khấu tại Nghệ An, anh “hai” Lam Trường đã tiếp tục làm bùng nổ sân vận động Quân khu 5 tại Đà Nẵng. Anh gửi gắm đến khán giả tại đây những ca khúc làm nên tên tuổi mình như: Lãng quên chiều thu, Mưa phi trường, Kathy Kathy, Tiếng sáo phiêu bồng.

(Ảnh: Đại Ngô)

Huấn luyện viên tài năng Rap Việt đã không khiến khán giả thất vọng khi xuất hiện với bề ngoài chất lừ và biểu diễn cực sung một loạt 4 ca khúc trending của mình: Do what you want, Anh không đòi quà, Quan trọng là thần thái, Người lạ ơi.

(Nguồn ảnh: Đại Ngô)

"Trùm cuối" không bao giờ làm ta thất vọng là đây. Sự xuất hiện của Jack đã làm cho cả khán đài như nổ tung. Giọng ca đặc biệt đậm chất miền Tây không lẫn vào đâu được của Jack đã gửi đến Đóm và những khán giả của FWD Music Tour Đà Nẵng 2 ca khúc cực “xịn”: Là một thằng con trai, Hoa hải đường.

Nói không ngoa khi FWD Music Tour Đà Nẵng là đêm đại nhạc hội lớn nhất từ đầu năm đến nay của địa phương này. Bên cạnh dàn sao đỉnh cao, FWD Music Tour năm nay còn ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ khi đầu tư sân khấu khủng, phần trình diễn Lighting & Lazer show hoành tráng, pháo hoa rực rỡ, đặc biệt là khâu tổ chức cực kỳ chu đáo khi toàn bộ khán giả đến xem chương trình đều được mua bảo hiểm sự kiện, được phát khẩu trang, được trang bị nước rửa tay, áo mưa, nước uống…

Không chỉ thế, FWD Music Tour còn gửi gắm những thông tin tích cực về bảo hiểm thông qua dự án đặc biệt “FWD Bảo hiểm dễ hiểu” với nhiều cải tiến tích cực khiến cho bảo hiểm trở nên đơn giản, gần gũi với người dân. Từ đó ai cũng có thể hiểuvà dễ dàng tham gia bảo hiểm để bảo vệ bản thân mình.

Mỹ Chi