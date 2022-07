'Gái xinh' không đội mũ bảo hiểm lao xe máy vào nhà dân để trốn, chủ nhà ra tận cổng đón CSGT vào bắt

Ra đường không đội mũ bảo hiểm, không tuân thủ Luật An toàn giao thông (ATGT) nhưng khi gặp lực lượng chức năng lại lao xe chạy trốn, cô gái trong clip dưới đây đang bị cư dân mạng lên án kịch liệt.

Đoạn clip được camera an ninh nhà dân ghi lại được tình huống xảy ra vào lúc 13h44 ngày 20/7 đang lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, cạnh chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ trong sân nhà có 3 đứa trẻ con đang chơi đùa và một người lớn ngồi nghe điện thoại gần đó.

Bỗng nhiên, một cô gái đầu trần mặc áo chống nắng hời hợt phi xe máy ầm ầm từ ngoài đường vào, lách qua đầu ô tô và những đứa trẻ để chạy xe vào sân nhà.

Quá vội vàng, cô gái đâm xe vào chiếc xe đạp đang dựng sát bờ tường khiến tất cả mọi người giật mình.

Cứ ngỡ cô gái là người thân trong gia đình, nhưng hành động sau đó của cô khiến mọi người... cười bò.

Nữ chủ nhà thấy động vội đứng lên chặn đầu xe của cô, rồi không biết hai người trao đổi với nhau điều gì, bà vừa nghe điện thoại vừa đi ra cổng.

Lúc này ngoài đường có 2 xe máy của các chiến sĩ CSGT đi qua, những đứa trẻ trong nhà cũng tò mò chạy ra cổng.

Cô gái sau khi để xe máy phía sau đuôi xe ô tô, cởi bỏ áo khoác thì ngồi thụp xuống trốn ở đuôi xe.

Một chiến sĩ CSGT đi từ ngoài cổng vào, đứng phía sau lưng nhìn mà cô gái không hề hay biết, vẫn nhấp nhổm ngóng ra cổng nhìn. "Ra đây, dắt xe ra đây" - mệnh lệnh đanh thép khiến cô gái giật mình đứng dậy chạy theo "chú công an" ra cổng; còn chiến sĩ CSGT tiếp tục lặp lại yêu cầu mang chiếc xe máy ra khỏi nhà người dân.

Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận từ cư dân mạng.

Hầu hết các ý kiến bày tỏ sự phê phán hành động vi phạm Luật An toàn giao thông và chạy trốn nguy hiểm của cô gái trẻ. Một số ý kiến thể hiện sự bất bình của cộng đồng mạng:

"May lao xe qua cổng mà không đụng trúng bọn nhỏ, con bé này liều lĩnh quá";

"Chẳng biết ai là ai, tự nhiên phi vào, ủi hẳn cả 1 chiếc xe đạp, may là chưa trúng bọn trẻ hay người khác trong nhà. Rủi may nó phạm tội hình sự, đụng chết ai đó ngoài đường, hay buôn hàng cấm đang chạy trốn thì sao? Vì thế ủng hộ chủ nhà ra gọi công an vào xử lý";

"Dạo này có trend chạy vào nhà người lạ trốn CSGT à? Thấy bao vụ rồi, mà có trốn được đâu cơ chứ? Có gan làm có gan chịu đi cho đời thanh thản, đừng làm liên lụy tới ai";

"Chắc phải có hình phạt gì đó mạnh hơn nữa với những thành phần chạy trốn CSGT là chui vào nhà người khác như này, chứ không các cháu cứ thấy đó là hay lại học theo mệt lắm".

