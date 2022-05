Tiến Linh ghi bàn giúp U23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 31, Duy Mạnh liền vào 'nịnh bợ' khiến fan cười nghiêng ngả

Với bàn thắng duy nhất của cầu thủ Tiến Linh ở phút 111, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc góp mặt vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Tối qua (19/5), trận bán kết môn bóng đá nam SEA Game 31 đã chính thức diễn ra tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Trải qua 120 phút đầy khó khăn, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng trước U23 Malaysia với tỷ số 1-0. Ở phút 111, sau khi nhận bóng từ Hùng Dũng, cầu thủ Tiến Linh đã đánh đầu làm tung lưới đội bạn.

Khoảnh khắc Tiến Linh ghi bàn giúp U23 Việt Nam góp mặt tại chung kết bóng đá nam SEA Games 31

Đây là bàn thắng duy nhất của trận đấu và giúp U23 Việt Nam giành tấm vé góp mặt vào trận chung kết môn bóng đá nam.

Sau chiến thắng này, trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã đăng tải một khoảnh khắc của mình trong trận đấu kèm lời khẳng định: “Hôm nay phải hơn hôm qua nhưng không bằng ngày mai. Thank you everyone (cảm ơn mọi người)”.

Dưới hình ảnh này, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến chiến thắng của U23 Việt Nam. Đồng thời, khán giả cũng bày tỏ hy vọng thầy trò HLV Park sẽ vô địch SEA Games 31.

Đáng chú ý, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam và nhiều sao Việt cũng nhanh chóng gửi lời chia vui đến cầu thủ gốc Bình Dương.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh bình luận: “Chúc mừng em. Quá đỉnh”. Còn cầu thủ Duy Mạnh tranh thủ “cà khịa” đồng đội: “Tên Linh đẹp trai nhất đêm nay, giàu nhất nhì Bình Dương”.

Không những quan tâm đến bàn thắng của Tiến Linh, cộng đồng mạng còn dành sự chú ý đến chiếc “áo ngực” mà nam cầu thủ này sử dụng trong trận đấu. Bởi, sau khoảnh khắc ghi bàn vào lưới đội bạn, Tiến Linh đã có màn cởi áo ăn mừng, đổ lộ ra “món nội y” là chiếc áo lót đen mặc trên người (chiếc áo này dùng đo các thông số của cầu thủ - PV).

Chứng kiến khoảnh khắc này, nam diễn viên Bình An ngỏ lời: “Vẫn cứ muốn là xin cái áo ngực”. Trong khi Hà Đức Chinh lại khuyên người bạn của mình rằng: “Trận sau tìm cái áo ngực đẹp đẹp rồi vào cởi tiếp”.

Được biết, ngày 22/5 tới đây, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Thái Lan tại chung kết môn bóng đá nam trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội). Hãy cùng cổ vũ cho các “chiến binh sao Vàng” trong trận đấu quan trọng này nhé!

Bạch Dương

Ảnh: FBNV