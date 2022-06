Thanh niên đang nhắn tin trước nhà, hung thần lao tới như cơn lốc và cái kết đứng tim

Có những tình huống xảy ra sẽ khiến nhiều người tin rằng câu nói 'số đen thì đứng im không làm gì cũng gặp nạn' quả thật đáng suy ngẫm!

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại tình huống xảy ra hôm 23/5/2022 đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo clip, trên con đường 2 chiều có nhiều ô tô đi lại ngược xuôi. Một nam thanh niên đứng trước cửa sắt của một ngôi nhà, tay cầm mũ bảo hiểm, tay cầm điện thoại và giấy tờ đang trao đổi với ai đó. Từ phía sau, một chiếc xe tải màu trắng đi tới. Khi vừa đi qua cái cây có cành nhô ra đường, bất ngờ chiếc xe tải chồm lên, nhấc bổng đầu xe, tài xế không thể kiểm soát được tay lái.

Chiếc xe tải chồm lên như chuẩn bị "nuốt trọn" nam thanh niên đang đứng trên vỉa hè sát cửa nhà. Thật may cánh cửa có độ nhún của các bản lề, cộng với việc chiếc xe chồm lên nên "tấn công" từ phía sau lưng của nam thanh niên nên anh này bị đẩy bật vào cánh cửa. Lọt giữa chiếc xe tải và cửa nhà, nam thanh niên thoát nạn hú hồn co giò bỏ chạy ra phía sau đuôi chiếc xe tải.

Một đoạn clip khác cũng do camera an ninh trước cửa nhà dân ghi lại tình huống tương tự. Nam thanh niên vừa đi từ trong nhà ra đứng ở cửa, trên tay cầm chiếc điện thoại, bên cạnh có một chiếc xe máy màu trắng đang dựng trước sân; bỗng nhiên một chiếc xe ô tô con 5 chỗ mất lái lao tới húc văng xe máy, đổ cả cột nhà. May mắn nam thanh niên kịp thời phát hiện ra chiếc xe ô tô lao lên vỉa hè nên chạy giật lùi vào nhà, tránh được vụ tai nạn đáng tiếc.

Những đoạn clip trên được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Hàng chục nghìn lượt chia sẻ và bình luận chúc mừng nam thanh niên may mắn thoát nạn, đồng thời cũng chỉ ra nguyên nhân vì sao xe tải mất lái và ''hiến kế'' làm sao để không gặp những tai họa trên trời rơi xuống kiểu này:

"Mới nhìn không hiểu vì sao xe ô tô chồm lên như ăn tươi nuốt sống anh kia. Hóa ra tại cái cây có cành nhô ra đường khiến thanh thép được hàn ngang trên thùng xe vướng lại, níu cái xe nhấc bổng đầu lên. Số anh kia quá hên";

"Không biết cột sống của anh thanh niên có sao không khi bị cái xe tải va mạnh sau lưng như vậy....";

"Đừng bao giờ đứng trên vỉa hè, lề đường là vì thế. Mình đi cẩn thận nhưng luôn có những tai họa bất ngờ giáng xuống. Cứ tránh hết cỡ đi, còn lại đâu thì tại số rồi".

