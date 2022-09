Thót tim 2 cụ già thoát khỏi tảng đá khổng lồ lăn từ trên núi xuống phá tan hoang ngôi nhà

Đoạn clip ghi lại tình huống hai cụ già thoát khỏi tai nạn đá lở đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại được tình huống nguy hiểm xảy ra vào lúc 7h32 phút sáng 29/8/2022 đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo clip, trước sân ngôi nhà ở Trung Quốc, một cụ bà mặc áo màu xanh đang ngồi nghỉ trên ghế đá. Bỗng nhiên, cụ bà ngước mặt nhìn lên phía nóc nhà rồi nhanh chóng đứng dậy lom khom di chuyển.

Khi rời khỏi ghế đá khoảng 2 mét, có lẽ âm thanh núi đá lở rất lớn nên bà luống cuống cầm rổ trên tay chạy nhanh hơn.

Tiếp đó từ phía sau nhà, một hòn đá khổng lồ lăn từ trên núi xuống xuyên qua tường nhà, lao qua sân và dừng lại ngay trước chiếc ghế đá nơi cụ bà vừa ngồi.

Cụ bà cảnh giác nhìn lên

Phản ứng nhanh nhẹn đã giúp cụ bà thoát khỏi tảng đá tử thần. (Hình ảnh cắt từ clip)

Sau làn khói bụi mù mịt của vụ sạt lở, cụ bà lò dò đi ra nhìn hiện trường vụ việc. Lúc đó cũng có một cụ ông người phủ đầy bụi bẩn cũng lom khom đi từ trong căn nhà vừa bị phá hỏng ra sân.

Tảng đá khổng lồ lăn xuống khiến ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Thật may mắn 2 cụ già thoát nạn trong gang tấc.

Đoạn clip được chia sẻ rần rần trên mạng xã hội, ai nấy đều chúc mừng hai cụ già thoát khỏi đại nạn và bày tỏ sự lo ngại khi xây dựng nhà ven núi.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Chắc là cụ cũng nghe thấy gì đó bất thường rồi. Nhưng sợ thật!"

"May là cụ già rồi nhưng tai vẫn nghe được nên mới phản xạ nhanh như vậy. Phải các thanh niên mà đang mải mê điện thoại có khi không kịp chạy";

"Úi còn ông cụ ở trong nhà nữa, may không sao. Ơn trời! Hai cụ già may mắn thoát một tai nạn khủng khiếp! Chúc hai cụ an khang!";

"Nhiều người có giác quan thứ sáu tự nhiên cụ nhìn lên trời, sau nghe tiếng động đứng dậy rời ngay khỏi chỗ đấy";

"Nhà ven núi rất nguy hiểm, không may đá lở hay mưa lớn đất đá sạt xuống, đang ngủ say thì không biết chạy kiểu gì";

"Các cụ bảo chọn nhà lưng tựa núi cho vững chắc, nhưng làm sao để tránh được họa đá lở đá lăn thì chỉ có dựa vào kinh nghiệm sống mà thôi".

