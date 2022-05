Thơ Nguyễn tiết lộ về nghề tay trái trong thời gian 'lầm lỡ', chia sẻ dốc lòng với người trẻ muốn kiếm tiền từ Youtube

Dân mạng từng xôn xao về việc Youtuber Thơ Nguyễn “come back” sau lùm xùm bị tẩy chay. Đứng trước làn sóng dư luận, chắc hẳn “nhân vật chính” sẽ có nhiều suy nghĩ.

PV Infonet đã có cuộc trao đổi với Thơ Nguyễn. Qua cuộc nói chuyện này, Youtuber chuyên làm nội dung cho trẻ em đã chia sẻ nhiều tâm sự cũng như hướng mới của cô trong tương lai.

Youtuber Thơ Nguyễn

- Thơ Nguyễn được biết đến là Youtuber nổi tiếng với lượng người xem đông đảo, nhưng thật không may khi bạn có quãng thời gian phải đóng kênh vì nội dung không phù hợp trẻ em. Vậy trong khoảng thời gian ấy bạn làm gì?

Thực ra đó không phải là không may mắn, đó là lầm lỡ. Mình sai tới đâu thì mình nhận tới đó. Khi gặp sóng gió thấy quá áp lực, mình tính về quê sống những ngày tháng bình yên như bản thân từng mơ ước. Về quê thì mình nhiều việc lắm.

Nhà mình có 1 nông trại rất rộng. Là người yêu thiên nhiên, động vật nên mình thấy thời gian qua nhanh. Rảnh rỗi thì mình đi thăm lớp học tình thương của mình, lớp mình mở cũng hoạt động được mấy năm rồi.

Mình có nhiều thời gian để ngắm thành quả của bản thân. Mình cũng đi thăm các bé tàn tật mồ côi mà mình hỗ trợ hàng tháng, cả các cụ già neo đơn nữa, trước đó mình chỉ gửi tiền hỗ trợ chứ đôi khi chưa thấy mặt luôn.

Cuộc sống những ngày đó rất nhẹ nhàng vì mình sống ở nông trại nên ít khi có người qua lại. Lâu lâu cần gì thì mình mới ra tới phố.

Khi chịu nhiều áp lực dư luận, bạn có bao giờ nghĩ sẽ dừng hẳn công việc làm Youtuber không?

Có chứ! Tại thời điểm đó mình muốn nghỉ luôn vì sau 5 năm làm Youtube mình chưa cho mình 1 khoảng thời gian nghỉ nào. Mình cũng như bao người khác, mơ ước về 1 cuộc sống bình dị, bên ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ.

Mình cũng có 1 trang trại ở quê với các loại cây ăn trái như sầu riêng, bơ, mít, chôm chôm... Với trang trại đó, mình nghĩ mình có thể "nghỉ hưu" bất kì khi nào. Nhưng mình cố gắng mấy năm là vì tụi nhỏ - fan của mình gắn bó lâu với mình rồi, tự nhiên mình nghỉ chắc tụi nhỏ buồn lắm.

Đang còn trẻ, còn khoẻ mà lựa chọn an nhàn thì mình thấy bản thân hơi lười biếng. Mình hay nói tụi nhỏ cần siêng năng mà mình lại lười biếng thì hổ thẹn lắm.

Ngoài ra, trời ban cho mình may mắn nổi tiếng, và nổi tiếng cho mình nhiều thứ. Vậy mà lại chọn an nhàn thì mình đã có lỗi với chính bản thân. Mình nghĩ mình phải biết tận dụng sự nổi tiếng để làm điều có ích.

Trở lại sau những sóng gió, người ta thấy Thơ Nguyễn bị “thụt lùi”, thậm chí nhiều phụ huynh cấm con xem kênh của bạn. Thơ Nguyễn nghĩ sao về điều này?

Mình không lo lắng về sự thụt lùi đó. Sau này dù không còn nhiều người xem nữa thì mình vẫn làm, lan tỏa thông điệp cho 1 triệu người, 1.000 người hay chỉ còn 1 người, mình vẫn làm hết mình.

Kinh nghiệm thì không phải lúc quay lại mình mới rút ra. Ngay lúc vấp ngã là mình phải rút ra rồi để lần sau mình đi vững hơn. Em bé tập đi cũng vài lần té ngã nhưng sau đó sẽ biết đi và đi vững chãi. Vậy nên không lý do gì mình bỏ cuộc.

Kinh nghiệm lớn nhất của mình là mình ý thức được bản thân nổi tiếng. Nổi tiếng rồi thì dù lỗi lầm nhỏ xíu của mình cũng được chú ý, cũng có thể ảnh hưởng tới các fan nhí nên mình cần cẩn trọng hơn. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn để xứng đáng với việc là người bạn của các em thiếu nhi.

Các gia đình thường không thích cho trẻ xem tivi, thiết bị điện tử nhiều. Là người sáng tạo nội dung trên Youtube, bạn có quan điểm thế nào?

Tất nhiên là vậy, mình cũng không thích cháu mình xem TV quá nhiều. Các bé nếu được tương tác ngoài môi trường, chơi với ba mẹ, bạn bè thì tốt hơn xem TV, điện thoại chứ.

Thế nhưng không vì thế mà phủ nhận vai trò của công nghệ. Mỗi thời mỗi khác, TV giúp trẻ con học được nhiều điều từ các chương trình bổ ích. Ba mẹ thì cũng có rất nhiều công việc đôi khi không có thời gian chơi với con nên để con "xem đỡ" TV.

Mình ủng hộ việc ba mẹ chơi với con hơn là để các bé xem TV, nhưng nếu vì cuộc sống quá bận rộn nên ba mẹ không làm được thì hãy cố gắng xem cùng con, quản lý thời gian xem của con để theo sát bé thì là tốt nhất.

Ba mẹ cũng nên cố gắng đưa ra các hoạt động để con có thể tự chơi hoặc tạo điều kiện để con chơi với bạn bè, người thân. Giống như ngày nhỏ mình đi ra ngoài, má mình cũng lo lắng trông coi ghê lắm, giờ nếu bé xem TV thì ba mẹ cũng vẫn nên kiểm soát xem các bé xem gì, phù hợp hay không.

- Thu nhập của Thơ Nguyễn từ Youtube chắc hẳn rất cao?

Đúng là cao nhưng không cao như thống kê của các trang mạng! Mình làm nội dung cho trẻ con, thu nhập từ các kênh tại Việt Nam bằng 1/10 kênh nước ngoài, đặc biệt kênh trẻ em chỉ bằng 1/5-1/10 các kênh người lớn. Vậy nên thu nhập không nhiều như mọi người nghĩ.

Thu nhập của mình đủ để có cuộc sống tốt và giúp đỡ người khác. Mình cũng có làm thêm các lĩnh vực khác như nông trại trái cây, viết kịch bản....

- Tạm gác lại những lùm xùm, Thơ Nguyên đã khá thành công trong lĩnh vực sáng tạo nội dung. Vậy đâu là bí quyết của bạn?

Mình nghĩ là do may mắn. May mắn đầu tiên là có tông giọng the thé, tuy hơi chói tai với người lớn nhưng bắt tai trẻ em.

Hồi trước mình muốn thi đại học vào ngành giáo dục mầm non vì mình thấy bản thân có năng khiếu chơi với trẻ, nhưng má mình nói mình học tốt, nghề đó thì cực nên không cho mình theo, kêu chọn ngành luật nhẹ nhàng hơn.

Sau này cái duyên với trẻ vẫn quay lại, không học ngành đó nhưng rồi vẫn làm cho trẻ. Mình may mắn vì có một tâm hồn không lớn, cứ thích chơi với trẻ, nói chuyện tâm sự. Mình thấy tụi nhỏ thích mình, mình giúp tụi nhỏ được nhiều thứ nên rất vui. Mình biết ơn tụi nhỏ cho mình cơ hội thành người có ích nên càng cố gắng.

- Có nhận định rằng Youtube đang dần bị mất thị phần trong lòng khán giả. Giờ đây, họ thích những clip ngắn, nội dung súc tích hơn. Bạn nghĩ sao?

Mình vẫn thích các clip dài hơn, 1 clip dài sẽ truyền tải được nhiều điều muốn nói hơn, đầy đủ nội dung hơn.

Nói thật là mình cũng vì làm clip ngắn mà bị lùm xùm do không truyền tải được hết nội dung khiến người khác hiểu lầm.

Đối với mình, các bé xem clip để giải trí, qua đó cũng học hỏi nhiều điều. Vậy nếu 1 clip dài các bé không đủ kiên nhẫn giải trí thì trong các lĩnh vực khác áp lực hơn sao các bé có kiên nhẫn. Mất kiên nhẫn thì khá nguy hiểm, nên mình vẫn thích các clip dài, đầy đủ nội dung.

-Thơ Nguyễn có hướng gì mới trong việc làm nội dung cho trẻ em không? Bạn có khi nào bị cạn ý tưởng khi làm video clip không?

Mình không có định hướng gì về việc thay đổi độ tuổi của mình. Mình yêu trẻ, đam mê của mình là được làm bạn của trẻ nên không thay đổi độ tuổi của mình đâu.

Tuy nhiên mình sẽ cố gắng làm cho cách truyền tải của bản thân phù hợp với phụ huynh nữa, để các bố mẹ có thể xem cùng con, tương tác với con và làm bạn cùng con.

Tính qua loa thì mình có tới hơn 2.000 clip rồi. Mình cũng giật mình nhận thấy sao mình lại có thể nghĩ ra nhiều ý tưởng vậy.

Được gần gũi với trẻ, chơi với tụi nhỏ nhiều, đổi mới liên tục... nên mình thấy đó là điều bình thường, không hề áp lực.

Hơn thế mình có mục tiêu là đền đáp, tức là đền đáp cho sự yêu mến của các bạn nhỏ đối với mình.

- Bạn có lời khuyên nào cho các bạn trẻ ham kiếm tiền từ Youtube?

Kiếm tiền từ Youtube không có gì là sai trái. Lao động chân chính bằng sức lực và trí tuệ thì việc gì cũng được nhưng mình hay nói với các bạn nhỏ: Hãy là Youtuber tri thức!

Một Youtuber nổi tiếng ảnh hưởng đến nhiều người, nếu không có tri thức thì có thể ảnh hưởng không tốt. Nếu muốn làm Youtuber, trước hết phải cố gắng học đã, học thật giỏi rồi 18, 20, 22 tuổi bắt đầu cũng không muộn.

Hơn nữa, Youtube khốc liệt lắm, 1 vạn người làm chắc 1 người thành công. Vậy nên các bạn phải cố gắng học tập, sau này đam mê làm Youtube thì có thể thử, nếu không thành công cũng có những hành trang nhất định để theo đuổi những công việc khác.

- Cảm ơn Thơ Nguyễn về cuộc trò chuyện.

Bạch Dương

Ảnh: NVCC