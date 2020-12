Thấy dòng chữ 'thắt dây an toàn' trên máy bay, thanh niên làm một việc khiến dân mạng ném đá kịch liệt

Chúng ta đang ngày một phát triển về mặt tư duy và ứng xử để không ngừng trở nên tinh tế hơn trong các hoạt động thường nhật. Tuy vậy, vẫn có một vài trường hợp cá biệt thiếu ý thức khiến ai nấy đều phải lắc đầu ngán ngẩm. Kể cả những nơi như máy bay cũng thường xảy ra nhiều tình huống tạo ra sự bức xúc lớn. Ví dụ mới đây trên MXH là một trường hợp điển hình.

Theo đó, MXH TikTok đang lan truyền đoạn clip tự quay của một anh chàng Việt Nam khi đang ngồi trên máy bay. Ban đầu, camera chiếu tới dòng chữ "Thắt dây an toàn trong khi ngồi/Fasten seat belt while seated". Tuy nhiên, điều đáng nói là khi anh chàng dùng tay bóc dòng chữ này ra. Bất ngờ hơn, đằng sau đó chỉ còn trơ trọi mỗi phiên bản tiếng Anh của lời nhắc nhở này: "Fasten seat belt while seated".

Hành vi thiếu ý thức của hành khách trên máy bay. (Nguồn: Tik Tok)

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc vì trò đùa kém duyên của anh chàng này. Tất cả đều cho rằng hành vi nghịch ngợm thái quá vừa là minh chứng của việc phá hoại tài sản công cộng, đồng thời sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

Dường như hãng hàng không muốn tất cả các khách hàng đều hiểu được mọi thông báo, chỉ dẫn và yêu cầu nên mới dán cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Việt thay vì chỉ có ngoại ngữ như ban đầu. Nếu thiếu đi bản dịch, rất nhiều người không có khả năng về ngoại ngữ sẽ chẳng thể hiểu được. Mặt khác, việc làm hư hại tài sản trên máy bay sẽ kéo theo hệ lụy là chính các tiếp viên hàng không sẽ phải mất công sức sửa chữa và thậm chí là đền bù nếu hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, lời bao biện của anh chàng quay clip kể trên còn khiến ai nấy phẫn nộ hơn: "Làm vậy đăng vui thôi, chứ mình dán lại á.", "Bạn thấy bị xé sẵn rồi vẫn được dán lại đó. Mình xé tiếp không sao đâu!".

Lời giải thích ngoan cố của chủ clip. (Ảnh chụp màn hình)

Có thể nói, chúng ta không nên vì câu like hay đùa giỡn thái quá mà làm ra những việc đi ngược đạo đức. Ý thức của con người được thể hiện rất rõ ràng qua từng cử chỉ nhỏ, vì vậy hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động nếu không muốn bị người khác đánh giá nhé!

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM BỊ XỬ PHẠT TRÊN MÁY BAY



Theo Nghị định 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/2013 của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Nghị định 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về An ninh hàng không, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam sửa đổi 2014, chị em nên nhớ:



– Đưa người, hành lý, hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện, thư và các đồ vật khác chưa qua kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay, lên tàu bay: Phạt tiền 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ.



– Không tuân theo sự chỉ dẫn của nhân viên an ninh hàng không: Phạt tiền từ 500.000 – 1.000.000 VNĐ.



– Làm hỏng trang, thiết bị của máy bay (áo phao, ghế ngồi…): Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 VNĐ.



– Mở cửa máy bay/cửa thoát hiểm khi không được phép: Phạt tiền từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ.



– Tự ý tháo dây an toàn khi đèn hiệu máy bay vẫn bật sáng: Phạt tiền từ 1.000.000 – 3.000.000 VNĐ.



– Gây rối, kích động tại sân bay: Người nào gây rối làm mất an ninh, trật tự tại cảng hàng không, sân bay và nơi có công trình, trang bị, thiết bị hàng không dân dụng mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phạt tiền 5.000.000 – 10.000.000 VNĐ. Gây rối làm mất an ninh, trật tự trên máy bay thì phạt tiền từ 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ.



– Tung tin có bom: Mức phạt từ 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ. Nếu tung tin mang tính đe dọa an ninh hàng không, mức phạt từ 20.000.000 – 30.000.000 VNĐ.



– Trộm cắp trong sân bay, trên máy bay: Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 VNĐ.



– Hành hung nhân viên hàng không: Phạt tiền từ 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ. Hành hung thành viên tổ bay, hành khách, người khác trên tàu bay phạt tiền từ 10.000.000 – 15.000.000 VNĐ.



– Hút thuốc trên máy bay (kể cả thuốc lá điện tử): Mức phạt cho vi phạm này là 3.000.000 – 5.000.000 VNĐ. Nếu hành khách hút thuốc tại khu vực dễ cháy nổ như khu vực an toàn cho tàu bay hoặc kho nhiên liệu hàng không, trạm tiếp nạp nhiên liệu, khu vực cấp khí ga trong cảng hàng không thì mức phạt là 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ.

Theo Pháp luật và Bạn đọc