Thanh niên trổ tài lái xe đánh võng ngoằn ngoèo như rắn nhận cái kết 'đắng lòng'

Nam thanh niên đã đâm vào dải phân cách cứng nhưng rất may không bị ảnh hưởng nặng đến tính mạng.

Đối với những người tham gia giao thông, một trong những nỗi lo sợ nhất là gặp phải những người lái xe thiếu văn hoá, lạng lách, đánh võng. Điều này dễ gây ra tai nạn với bản thân người điều khiển phương tiện giao thông và cả những người xung quanh.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip một thanh niên không đội mũ bảo hiểm lái xe máy đang từ làn bên phải lấn sang làn bên trái. Anh chàng này còn phi với tốc độ “bàn thờ", lái xe “ngoằn ngoèo" khiến nhiều người tham gia giao thông lo sợ.

Sau đó, do không làm chủ tay lái nên thanh niên này đâm phải dải phân cách cứng trên đường. Rất may sự việc chỉ khiến nam thanh niên bị xước xát nhẹ. browser not support iframe.

Đoạn clip trên nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Phía dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra bất bình và lên án trước hành động lái xe thiếu văn hoá của nam thanh niên trên.

Bên cạnh đó, một số người cho rằng, vì xe bị nổ lốp nên thanh niên này mới đi lắc lư như vậy! Song, việc anh lái xe với tốc độ cao là đáng lên án, vì như tình huống vừa qua rất khó xử lý, dễ gây nguy hiểm tính mạng.

Hi vọng sau “cái kết đắng" vừa rồi, nam thanh niên này và những người đang và sắp có ý định lái xe lạng lách, đánh võng sẽ có bài học cho chính mình.

Một số bình luận nổi bật của cư dân mạng:

“Lái xe với tốc độ “bàn thờ" như này nguy hiểm cho cả bản thân và những người xung quanh”;

“Quá nguy hiểm, nhìn mà thấy sợ”;

“Hình như anh này bị nổ lốp xe nên mới đi kiểu vậy! Bài học cho những ai muốn đi vội vàng, nhất là những người bất chấp luật giao thông, không đội mũ bảo hiểm như nam thanh niên kia”.

