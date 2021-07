Thanh niên giật mình ngã xe khi bất ngờ thấy xe tải ở ngã 3, dân mạng tranh cãi lỗi thuộc về ai

browser not support iframe.

Một đoạn clip do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại một vụ tai nạn của thanh niên đang điều khiển xe máy dưới trời mưa. Bất ngờ khi thấy xe ô tô tải đi từ đường nhánh ra, thanh niên đi xe máy đã phanh gấp khiến chiếc xe bị trượt dài và đổ xuống đường. Nam thanh niên cũng ngã nhoài xuống.

Đoạn clip thu hút hàng chục nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. Điều khiến cộng đồng mạng quan tâm chính là phân tích tình huống xem lỗi này thuộc về ai.

Nhiều người ngay từ ban đầu đã nhận định lỗi lớn nhất là do thanh niên đi xe máy đã không làm chủ được tốc độ nên mới giật mình khi thấy xe tải từ đường nhánh đi ra mà phanh gấp dẫn tới tai nạn:

"Nếu xe tải rẽ trái đối đầu thì hoảng vậy là đúng. Nhưng đây thuận chiều, xe tải đã ra hết cả xe thì ông xe máy từ xa đã ngã, đây là phóng nhanh thiếu quan sát nên giật mình";

"Trách xe tải 5 thì trách xe máy 10, mưa xong đường trơn ông cũng phóng tít quá";

"Kĩ năng là 1 chuyện nhưng đường trơn, thêm quả thắng đĩa, bóp phanh giật mình thì khả năng tạch cũng quá cao. Đừng lúc nào cũng đổ tại kĩ năng đi đường mà cả thái độ khi lái xe nữa";

"Quan điểm cá nhân em: bác đi xe máy không làm chủ tốc độ + trời mưa nên cũng đừng trách xe tải. Nếu trách thì phải xem lại tốc độ + biển báo đường giao cắt, nếu không có các biển báo trên, bác xe tải bị chửi oan";

"Pha này đổ lỗi tại ô tô hơi quá. Có thì trách xe máy, đi hơi nhanh, đường trơn, giật mình phanh gấp. Xòe là đúng rồi";

"Ô tô thì có lỗi gì? Ra khỏi nơi giao nhau thì đi tốc độ chậm, có bật đèn hiệu rẽ phải thì sai chỗ nào? Lỗi là do xe máy không làm chủ tốc độ, đường trơn mà phanh gấp thì ngã thôi";

"Xe tải người ta liếc mắt thấy trống đường trống, thấy có 1 mình ông xe máy mà không nghĩ ông chạy kinh quá. Xe tải người ta ra làn hết cả xe rồi, ông xe máy ở xa như vậy còn giật mình té".

Tuy nhiên, cũng rất nhiều người lên tiếng phản biện lại, cho rằng tài xế ô tô tải đi từ đường phụ ra không dừng lại quan sát là sai luật:

"Xe máy đi nhanh nhưng là đường chính, ô tô đi từ đường nhánh ra mà không dừng lại để quan sát nếu đi như vậy gặp xe ô tô khác thì thế nào?";

"Mấy tháng trước mình gặp trường hợp y chang ông xe máy. Ông bán tải đi từ ngõ ra mà lao thẳng. Dù là mình tự ngã nhưng các ông đi cũng nên nhìn đường chút cứ cậy mình ô tô mà đi như vậy có ngày gặp xe to hơn họ không phanh kịp lúc ấy mới biết";

"Xe tải chạy như thế thì còn nhiều người khổ đấy. Đường nhỏ giao nhau ở ngã ba mà chạy như thế mà gặp xe ben hoặc đầu kéo thì ai mà phanh được";

"Nếu chấp hành theo luật thì bạn đi xe máy đã không bị giật mình và ngã vì bạn đó đi thẳng và là đường ưu tiên. Ô tô ở đường nhánh ra phải dừng quan sát khi đủ an toàn mới được ra đường ưu tiên. Luật tối thiểu để an toàn nhưng dân mình không bao giờ có ý thức chấp hành nên thường xuyên xảy ra rất nhiều vụ tai nạn do nhận thức kém";

browser not support iframe.

Trên mạng xã hội cũng lan truyền một đoạn clip xe container do đi vào khúc cua với tốc độ cao, cộng với trời mưa nên đường trơn trượt nên bị lật nhào ra đường. Rất may khi đó đường vắng nên không có va chạm với phương tiện nào khác. Vụ việc xảy ra tại Hạ Hòa, Phú Thọ vào chiều 7/7/2021.

Qua những đoạn clip trên, cộng đồng mạng luôn luôn cảnh báo những người tham gia giao thông nên tuyệt đối tuân thủ luật ATGT. Khi điều khiển phương tiện nên làm chủ tốc độ, bình tĩnh xử lý các tình huống xảy ra trên đường. Xe máy khi đi đường trơn trời mưa, nếu gặp chướng ngại vật không nên bóp phanh trước đột ngột mà cần từ từ bóp phanh sau rồi sử dụng thêm phanh trước.

Lam Giang

Clip:MXH