Tên trộm ngang nhiên vào nhà 'cuỗm' laptop như đi dạo khiến bà chủ cũng 'đứng hình'

Một tình huống do camera an ninh nhà dân ghi lại được vào trưa 29/6/2021 khiến cộng đồng mạng bất ngờ trước hành động ngang nhiên của tên trộm.

Theo hình ảnh trong clip, vào trưa ngày 29/6, một thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai sau một hồi đi qua đi lại ngó nghiêng đã lẻn vào một ngôi nhà đang mở cửa ven đường.

Tiếp theo clip xuất hiện hình ảnh người phụ nữ chủ nhà trở về ngồi rửa đồ ngay cửa ra vào mà không hề hay biết có một tên trộm đã lẻn vào nhà mình.

Lát sau thanh niên đội mũ lưỡi trai thản nhiên đi ra, trên tay cầm theo một chiếc laptop. Sau vài giây "đứng hình" khi nhìn thấy kẻ gian, người phụ nữ đứng dậy đuổi theo.

Thấy bị phát hiện, tên trộm đã nhanh tay đặt chiếc laptop lên yên xe máy đang đỗ ngoài mặt đường rồi bỏ chạy. Người phụ nữ ra lấy lại được tài sản bị mất nên không có ý đuổi theo nữa.

Tình tiết diễn ra nhanh nên khi tên trộm đã đi xa rồi người trong nhà mới biết chuyện đi ra ngó theo mà không có hành động gì sau đó.

Cộng đồng mạng bật cười khi thấy hành động của chủ nhà và cả sự ngang nhiên của tên trộm:

"May mà thanh niên tỉnh táo trả lại cái máy tính trước khi co giò chạy. Chứ vác theo cái máy thì xác định là cả xóm lại được tập thể dục ấy. Nhìn anh chàng đi ra sau cùng kia chắc cũng tập gym nhiều đó";

"Nó để đồ lại là khôn đó. May cho nó gặp chủ nhà hiền lành nên mới thoát được";

"Ngồi cửa mà trộm vẫn vào như người nhà. May không vác cái máy chạy chứ ngoài đường đầy xe đầy người hô lên một cái là ốm đòn rồi".

Đoạn clip là một bài học về tinh thần cảnh giác của người dân, không nên chủ quan lơ là với việc bảo vệ tài sản của mình.

Theo điều 173 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bố sung 2017 về tội trộm cắp tài sản quy định như sau:

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.



2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Tài sản là bảo vật quốc gia;

g) Tái phạm nguy hiểm.



3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.



4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.”.



5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Lam Giang