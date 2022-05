Sự thật vụ hoa hậu Giáng My ngồi lên mái nhà cổ Hội An chụp ảnh

Chủ quán Dấu ấn phương Đông - nơi hoa hậu Giáng My chụp ảnh thời trang - đã có phản hồi xoay quanh vụ việc đang gây ồn ào.

Bức ảnh hoa hậu Giáng My chụp tại Hội An gây xôn xao dư luận từ chiều 14/5.

Tối 14/5, dư luận xôn xao với hình ảnh hoa hậu Giáng My chụp tại phố cổ Hội An. Theo đó, nhiều người cho rằng Hoa hậu đền Hùng ngồi lên mái nhà cổ để chụp ảnh. Họ phản ứng vì cho rằng hành vi này là không tôn trọng di sản.

Hình ảnh trên nằm trong chuỗi ảnh quảng bá cho show diễn thời trang của hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng, tổ chức tại phố cổ Hội An vào đầu tháng Sáu tới. Phía TP Hội An cho rằng hành vi trên không vi phạm Luật Di sản - như suy đoán của dư luận, nhưng không phù hợp, nên yêu cầu gỡ bỏ khỏi các video, chuỗi hình ảnh quảng bá.

Được biết, bối cảnh chụp ảnh thuộc ngôi nhà cổ mang tên Dấu ấn phương Đông, nằm trên đường Nguyễn Thái Học, TP Hội An. Chúng tôi đã liên hệ với chị Võ Thị Thanh Trang, chủ ngôi nhà này, để làm rõ sự việc đang được dư luận quan tâm.

Chị Trang cho biết bộ ảnh trên được chụp vào tháng Tư. Vào buổi sáng, chị thấy ê-kíp của hoa hậu Giáng My và 2 nhà thiết kế đang trú mưa, nên mời về quán uống nước do chị yêu thích hoa hậu Giáng My từ lâu. Sau đó, ê-kíp thấy sân thượng ngôi nhà phù hợp với trang phục hoa hậu Giáng My đang mặc nên có nhã ý muốn chụp ảnh. Chị Trang thấy ý tưởng hay, cũng là hình thức quảng bá hình ảnh Hội An nên đồng ý.

Chị cho biết thêm, khu vực hoa hậu Giáng My chụp ảnh không phải là mái nhà cổ, như dư luận suy đoán. Thực chất, đây là phần mái ngói che ống khói nằm phía sau sân thượng. Phần mái ngói này đã được gia đình chị xây dựng cách đây khá lâu, để phù hợp với cảnh quan phố cổ, thay vì dùng thiếc, tôn sẽ kém mỹ quan.

Hình ảnh toàn cảnh của khu vực mái ngói để che ống khói trên sân thượng của căn nhà nơi hoa hậu Giáng My chụp ảnh.

Mái ngói này chỉ cao hơn đầu gối của người lớn một chút, chiều rộng 1,5 mét, nằm ở phía bên phải, sát cầu thang. Xung quanh khu vực này chị có bày biện một số bàn ghế nhỏ để phục vụ khách uống cà phê, ngắm phố cổ.

"Chúng tôi luôn xem trọng việc bảo tồn, giữ gìn di sản. Hơn nữa, vì lý do an toàn, chúng tôi sẽ không để những tình huống có khả năng gây nguy hiểm xảy ra. Trong đoàn có cả đại diện quản lý văn hóa của địa phương. Vì thế, làm sao có việc để những điều không đẹp mắt, ảnh hưởng đến Hội An xảy ra được. Có thể do góc quay, chụp khiến người xem hiểu lầm", chị Trang chia sẻ. Chị mong câu chuyện được sáng tỏ để tránh những ồn ào không đáng có.

