Sự thật về người được cho là thầy giáo Toán nói tục trên Facebook, gọi các thầy cô khác bằng đủ ngôn từ khó lọt tai

Mới đây, dư luận xôn xao trước vụ việc một tài khoản Facebook tên N.K có những ngôn từ khó chấp nhận trên mạng xã hội. Theo một số thông tin, N.K hiện admin một nhóm giáo viên Toán có tới hơn 7k thành viên. Trên trang Facebook cá nhân, trong một bài viết chia sẻ về nhóm do mình và bạn bè thành lập, N.K từng chia sẻ mình cũng là giáo viên.

Cụ thể N.K viết: "Nhóm Toán V* được ra đời vào ngày 4/11/2018 bởi "thất kiếm khách" N.K, T., Th., N., T., Ng, và Đ. Mấy thanh niên này vốn đang là thầy giáo, suốt ngày lên Facebook thích thảo luận về Toán, nên rủ nhau lập một nhóm trao đổi những bài toán hay".

Ngày 5/8, N.K chia sẻ một bài đăng, nói về việc mình đã kích một loạt thầy cô giáo dạy Toán ra khỏi nhóm chung. Ngay sau đó, rất nhiều thầy cô được nêu tên đã bình luận ngay trong bài đăng của N.K. Đáng chú ý, "thầy giáo" này lập tức có những bình luận với ngôn từ tiêu cực, tục tĩu. Chính điều này khiến những người đọc được sốc nặng.

Trước bài đăng của "thầy" N.K, thầy L.V. H - một giáo viên dạy Toán ở Hà Nội chia sẻ: "Không hiểu là vị này học trường sư phạm nào ra và lâu nay dạy gì cho học sinh. Nhưng quả thật mình rất sốc khi thấy văn hoá ứng xử với cùng đồng nghiệp là các thầy cô khác như vậy".

"Thầy" N.K phản hồi ra sao về vụ việc gây tranh cãi?

Trao đổi trực tiếp với "thầy" N.K, anh này cho biết, mình không phải thầy giáo và cũng không hề đi dạy học như thông tin trên mạng đồn thổi. "Tôi làm nghề bán thịt, ngoài ra có kèm con và một đứa cháu học ở nhà. Vì yêu thích Toán phổ thông nên lên mạng học hỏi và lập ra một nhóm để mọi người tiện trao đổi", anh N.K cho hay.

Nói về việc ghi trên Facebook "Nhóm Toán V* được ra đời vào ngày 4/11/2018 bởi "thất kiếm khách" N.K, T., Th., N., T., Ng, và Đ. Mấy thanh niên này vốn đang là thầy giáo,...", anh N.K giải thích: "Tôi không phải giáo viên nhưng 6 bạn kia là giáo viên nên mới viết như thế". Còn về việc kích nhiều thầy cô ra khỏi nhóm, anh N.K giải thích các nguyên nhân:

"Một là họ vào nhóm nhưng không hoạt động (đăng bài; giải bài; bình luận; làm chung tư liệu). Hai, họ là thành viên cốt cán của nhóm S. (một nhóm giáo viên khác). Nhóm này do N.V.Q và một số người lập. Năm 2018 , Q. ném toàn bộ tư liệu của các nhóm làm lên mạng, Q. và nhóm S. đã đạo văn 1 đề thi do nhóm tôi làm và có cả tôi làm. Nhưng Q. nhận là tư liệu do nhóm Q. làm. Năm 2021, Q. và nhóm S. lấy tư liệu của chúng tôi đem bán ở dạng tặng kèm".

Ảnh thông báo trong nhóm do anh N.K cung cấp.

"Do vậy để tránh việc tư liệu của chúng tôi bị mang đem bán nên tôi phải xoá họ ra khỏi nhóm!", anh N.K cho biết thêm. Về việc Facebook cá nhân có những ngôn ngữ tiêu cực, anh N.K cho biết, đó là trang cá nhân của mình, và không liên quan đến nhóm giáo viên do mình thành lập.

Theo phapluatbandoc.giadinh.net.vn