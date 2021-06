Sự thật tin thủ môn Tấn Trường từng đóng phim Nhật với cát-xê 15 tỷ, hợp tác cùng 'ông hoàng kinh dị' xuất chúng số 1?

Ai cũng biết trước khi có được thành công trong sự nghiệp bóng đá như ngày hôm nay, "anh cả" của đội tuyển Việt Nam Bùi Tấn Trường đã phải trải qua biết bao nhiêu cơ cực, bươn chải đủ mọi nghề nghiệp, từ chở thịt lợn tới bán vé số. Thế nhưng, ít ai biết rằng chàng thủ thành số 1 Việt Nam hiện nay thậm chí còn đã kinh qua cả bộ môn diễn xuất, thù lao lên tới... 15 tỷ đồng!

Tấn Trường từng nhận được lời mời đóng phim lên đến 15 tỷ đồng?

Vào năm 2012, có thông tin cho rằng Tấn Trường được đạo diễn Takashi Miike (ông trùm kinh dị Nhật với Audition, Ichi the Killer,...) mời thủ vai chính trong bộ phim hành động Modern VS Ancient Samurai Wars do Sedic International Film sản xuất và đầu tư.

Hình ảnh thủ môn Tấn Trường trên poster phim Nhật

Nội dung phim xoay quanh cuộc đấu tranh giữa các quan điểm đối lập nhau về tinh thần võ sĩ ở Nhật Bản với nhiều pha hành động hấp dẫn. Sau khi vô tình xem được bộ ảnh Tấn Trường mặc đồ võ sĩ đạo và cầm kiếm Nhật, đạo diễn Takashi Miike ngay lập tức ấn tượng mạnh. Sau đó, ông đã thuyết phục hãng phim Sedic International chi gần 60 triệu yên (khoảng 15 tỷ VNĐ) để mời được chàng thủ môn tài năng của Việt Nam đóng phim.

Tấn Trường gây sốc với bộ ảnh trong phim của Takashi Miike

Thông tin này sau khi đăng tải đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhiều khán giả không giấu được sự ngỡ ngàng, đồng thời trông đợi sự thể hiện của chàng thủ môn Đồng Tháp ở lĩnh vực mới.

Tuy nhiên chỉ sau đó vài ngày, bản thân Tấn Trường đã lên tiếng về chuyện đi đóng phim: "Đó chỉ là trò đùa vui của ngày Cá tháng tư mà thôi!". Theo lời Tấn Trường thì trước đó, anh và một bên truyền thông thân quen đã hợp tác chụp bộ ảnh trong trang phục võ sĩ đạo cầm kiếm, tất cả là để chuẩn bị cho "kịch bản" đánh lừa nhân ngày Cá tháng tư. Còn những chuyện như đóng phim Nhật hay được Takashi Miike để mắt đến, thậm chí thù lao hàng tỷ đồng kia đều là hư cấu!

Tấn Trường cho ai nấy ăn "cú lừa" vào năm 2012

Ở thời điểm hiện tại, Bùi Tấn Trường cùng đội tuyển Việt Nam đang thể hiện rất tốt trong vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

