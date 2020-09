Chàng chăn bò Việt Nam cực hot trên mạng khiến sao thế giới phấn khích

Chàng trai chăn bò quê Bình Định tên là So Ytiet đang là hiện tượng mạng xã hội khiến cả giới trẻ vô cùng hào hứng, đang gây chú ý trên thế giới

Chỉ một đêm sau khi đoạn video hát tiếng Anh của chàng trai chăn bò quê Bình Định có tên So Ytiet được trang WorldStarHipHop đăng tải và nhiều sao Hollywood quan tâm đã trở thành "hiện tượng" nhận được nhiều sự ngưỡng mộ trên mạng xã hội không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

Snoop Dogg chia sẻ tới 2 lần clip của So Ytiet

Snoop Dogg và Chris Brown hai ông lớn trong làng hip-hop trên thế giới chia sẻ về hiện tượng mạng tại Việt Nam, Miley Cyrus hay Dwayne The Rock chú ý tới và bấm nút like.

Justin Bieber cũng chia sẻ cảm xúc khi đang nghe bài hát đếm số của So Ytiet.

So Ytiet khoe thông tin Justin Bieber đăng video nhún nhảy trên nền giai điệu From 41 to 49 lên story Instagram. Bài hát cũng tạo nên trào lưu nhảy theo trên các mạng xã hội như Instagram và Tik Tok.

Thậm chí, câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới Manchester City cũng đăng tải đoạn clip chàng trai đang đếm số 60, 61, 62, 63…bằng tiếng Anh trên trang fanpages chính thức của câu lạc bộ và còn hài hước chia sẻ: số đếm của So YTiet đã tiên đoán trước điểm số của Manchester City.

Manchester City đăng tải clip của So Ytiet

Trong những clip được chia sẻ, người đàn ông cất giọng hát bằng tiếng Anh với nội dung đơn thuần là đếm các số và hát theo giai điệu ngẫu hứng.

Lầy lội ở chỗ anh chàng So Ytiet thực hiện nhiều clip đếm số như vậy, bắt đầu là 1,2,3,4,… rồi sau tới clip của Chris Brown chia sẻ anh đã hát đếm số tới 101, 102,103…

Mới đây nhất, So Ytiet đã có một con track được Wiz Khalifa - ngôi sao gắn liền với ca khúc "See You Again"- feat chung mang tên Number Song (From 41 to 49)

Có vẻ như với những nội dung đơn giản nhưng với giai điệu cực chất cùng những hình ảnh một anh thanh niên đầy lạc quan, tích cực đã đưa SoYtiet vô tình nổi tiếng trên mạng xã hội quốc tế.

Những bài đăng trên Instagram, So Ytiet còn toàn viết các bài đăng bằng tiếng Anh dành cho người hâm mộ anh từ nước ngoài.

browser not support iframe.

Number Song (From 41 to 49) của Wiz Khalifa và So Ytiet

Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của So Ytiet đều thu hút rất nhiều lượt follow, trên facebook gần 30.000 lượt người theo dõi, youtube hơn 300.000 lượt, instagram hơn 453.000 lượt.

Cộng đồng mạng hào hứng khi một hiện tượng mạng của Việt Nam mang tên So YTiet đang khiến các ngôi sao thế giới phấn khích, trở thành một hiện tượng mạng ở nước ngoài. Vậy So Ytiet là ai?

So YTiet tên thật là So Y Tiết, sinh năm 1988 tại Bình Định. So Y Tiết có một tuổi thơ nhọc nhằn, mô côi mẹ, phải đi xin ăn rồi vào trại mồ côi.

Hiện tại anh vẫn ngày ngày đi chăn bò để phụ giúp gia đình mẹ nuôi. …

Căn bệnh viêm phổi mãn tính cấp đã để lại di chứng lớn khiến sức khỏe của anh bị ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ có một tuổi thơ cơ cực vậy nên những nét khắc khổ trong cuộc sống hiện rõ trên khuôn mặt và hình dáng của anh.

Theo Yan, ước mơ của chàng trai chăn bò So YTiet chính là kiếm tiền từ youtube để phụ giúp gia đình. Các video của anh đều có nội dung hết sức mộc mạc, giản dị mô tả cuộc sống thường ngày của một chàng trai chăn bò thôn quê. Qua các clip của anh người xem cảm nhận được sự lạc quan, chân thành, hài hước và năng lượng tích cực, không đầu hàng trước khó khăn.

Có lẽ chính vì vậy, dù không quá nổi tiếng ở Việt Nam nhưng So Ytiet lại có nhiều fan hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Bên cạnh luồng ý kiến đón nhận, ca khúc đếm số của Ytiet và việc hợp tác với Wiz Khalifa cũng gây tranh cãi. Một số khán giả nhận xét ca từ bài hát vô nghĩa, chỉ đếm số từ 41 đến 49 nên không hiểu vì sao lại được yêu thích đến vậy. Một số độc giả góp ý So Ytiet nên dần dần thay đổi nội dung để không bị chìm xuồng một cách nhanh chóng.

browser not support iframe.

MV "From 41 to 49" của So Ytiet - hiện tượng mạng của Việt Nam đang khiến sao thế giới phấn khích. Bạn nghĩ thế nào sau khi xem MV này?

Lam Giang