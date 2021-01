Mới đây trên trang Instagram, Soytietđã đăng tải đoạn clip thu hút hơn 100 nghìn lượt xem chỉ sau vỏn vẹn vài tiếng lên sóng. Theo đó, với những ai theo dõi Soytiet, có lẽ không còn quá xa lạ với việc anh chàng có niềm đam mê với nhảy Hip-hop. Tuy nhiên lần này, Soytiet còn nổi hứng... nhảy dưới mưa. Trong đoạn clip, dưới cơn mưa rào đổ xuống, Soytiet vẫn vô cùng "bình tâm" khoe trọn vũ đạo Hip-hop với style ngẫu hứng.

Soytiet khoe vũ đạo Hip-hop ngay dưới mưa

Từng động tác uyển chuyển đều được anh chàng thể hiện

Bên dưới phần bình luận, không khó để thấy chiếm tới 95% bình luận đều đến từ cộng đồng mạng quốc tế. Đa số đều tỏ ra thích thú với phiên bản dance mới của Soytiet nhưng cũng không ít bình luận lo lắng cho anh chàng. Những bình luận như "Don't get sick" (Tạm dịch: Đừng ốm nhé) đã được các fan quốc tế dành đến cho Soytiet.

Các fan quốc tế...

... bày tỏ sự lo lắng cho Soytiet

Cũng cách đây không lâu, Soytiet bất ngờ đăng tải hình ảnh được cho là poster hé lộ ca khúc mới mang tên I Love Peaches, I Love You (Tạm dịch: Anh yêu đào, anh yêu em). Trên dòng trạng thái, anh chàng cũng chia sẻ: "My new song. What do you think? Coming soon" (Bài hát mới của tôi. Các bạn nghĩ sao. Sắp ra mắt nhé). Dù cho đến hiện tại chưa có bất kỳ "hint" nào được Soytiet tung ra để hé lộ cho sản phẩm này nhưng cũng được người hâm mộ và cộng đồng mạng quốc tế vô cùng quan tâm.

Poster ca khúc mới của Soytiet

Nguồn: Instagram - Ảnh: Tổng hợp

