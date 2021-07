'Soái ca' dừng xe ô tô giữa đường làm điều khiến cộng đồng mạng cảm phục

browser not support iframe.

Camera hành trình của một xe ô tô đã ghi lại được hình ảnh ấm áp tình người.

Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc xảy ra tại vòng xoay An Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi đó, trời vừa tạnh mưa, một chiếc xe ô tô trắng đang rẽ phải bỗng ra tín hiệu rồi dừng lại giữa đường. Người đàn ông mặc áo trắng bên ghế phụ bước xuống xe. Anh tiến ra sau mở cốp lấy ra một túi đồ to rồi tiến về phía người đàn ông đang đứng dưới chân cột đèn giao thông. Trao tặng túi đồ từ thiện xong anh nhanh chóng rảo bước lên xe và tiếp tục hành trình.

Nhiều người sau khi xem xong clip đã không ngớt lời khen dành cho "soái ca" áo trắng đã có một hành động nhân ái:

"Những hình ảnh đẹp cho 1 ngày âm u";

"Chúc cụ luôn thượng lộ bình an. Ở đâu đó vẫn luôn có những tấm lòng thật đẹp";

"Con đóng tiền net hàng tháng thì phải xem những điều hay như này chứ, quá đã";

"Ý này hay ghê, chuẩn bị sẵn các túi quà trên xe, gặp ai khó khăn thì chia sẻ";

"Văn minh, ấm lòng, xử lí đẹp từ luật lệ đến tình cảm. Cảm ơn những người như anh. Chúc anh sức khoẻ, bình an".

