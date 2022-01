Salon tóc thoát nạn hỏa hoạn nhờ pha xử lý nhanh như chớp của chính ‘thủ phạm’

Tiệm làm tóc đã thoát khỏi vụ hỏa hoạn nhờ pha xử lý nhanh như chớp của khách hàng.

Mới đây, cộng đồng mạng được một phen hú hồn khi xem clip ghi lại vụ hỏa hoạn tại tiệm làm tóc.

browser not support iframe.

Camera an ninh đã ghi lại toàn bộ vụ cháy xảy ra vào ngày 3/1/2022 tại một salon chăm sóc tóc nam.

Theo clip, trong cửa tiệm đang có 5 người bao gồm 2 nhân viên và 3 khách hàng. Trong đó có một vị khách đã làm tóc xong và đang di chuyển gần đến khu vực phía trong phòng. Vị khách nam này châm lửa hút thuốc rồi chẳng may khiến lửa bén vào cành cây cảnh khô.

Thấy lửa bùng cháy dữ dội, vị khách hàng đã nhanh chóng đẩy chậu cây ra khỏi cửa tiệm giúp cho ngọn lửa dần được dập tắt.

Khách hàng làm tóc xong thì di chuyển gần đến khu vực phía trong phòng

Vị khách châm lửa hút thuốc nhưng chẳng may khiến lửa bén vào cành cây cảnh khô.

Lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Pha dập lửa nhanh chóng của vị khách hàng.

Pha xử lý dập lửa chỉ diễn ra trong vòng vài chục giây nhưng cũng đủ để cho những ai có mặt phải hoảng hồn. Bởi chỉ cần xử lý chậm vài giây thôi là đám cháy có thể lan rộng rồi.

Dưới đây là một số bình luận của cư dân mạng:

- Anh áo trắng đúng là vừa đáng trách vừa đáng khen. Nhưng salon cũng thật may mắn khi không có thiệt hại gì về người và của cải cả.

- Tết gần đến rồi, mình nghĩ tất cả các cửa hàng kinh doanh đều nên cẩn thận hơn trong việc đề phòng hỏa hoạn. Chỉ cần 1 chút sơ suất nhỏ sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

- Do sự việc này “thủ phạm” xử trí nhanh chứ không lại có một tai nạn kinh hoàng rồi. Thật vui và may mắn khi mọi người đều an toàn.

Hà Nội: Cháy lớn, phát ra tiếng nổ to tại khu trọ giữa đêm Khoảng 21h tối 3/1, nhiều người dân ngõ 79 phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một phòng trọ bên trong ngõ, phòng trọ bị bay phần mái, ngọn lửa lớn bùng lên bao trùm căn phòng.

Bạch Dương