Phim hoạt hình phép thuật mới của Disney gây sốt: Sẽ ra sao nếu bạn sinh ra là 'con cừu đen' trong gia đình?

Bom tấn hoạt hình Encanto của Disney đang gây bão với khán giả khắp thế giới vì câu chuyện xoay quanh một gia đình phép thuật.

Ra mắt vào dịp cuối năm 2021, bom tấn hoạt hình Encanto: Vùng Đất Thần Kỳ của Disney đang khiến khán giả khắp thế giới xôn xao và thích thú. Xoay quanh câu chuyện về một gia đình phép thuật, bộ phim mang đến những khoảnh khắc hài hước, màu nhiệm và những bài học thấm đẫm sự nhân văn.

Nhân vật chính của phim là Mirabel - một cô gái tốt bụng, đáng yêu sinh ra trong gia đình Madrigal sở hữu phép thuật. Tuy nhiên, Mirabel lại là đứa con duy nhất trong gia đình không sở hữu năng lực đặc biệt nào. Dù luôn tự tin và rất yêu quý gia đình của mình, thế nhưng Mirabel cũng có những lúc chạnh lòng. Tuy nhiên, những sự kiện tiếp nối dẫn đến việc nguồn năng lượng phép thuật của gia đình Madrigal đang gặp hiểm nguy. Lúc này, dường như Mirabel chính là tia hy vọng cuối cùng.

Với phần hình ảnh trau chuốt, âm nhạc xuất sắc và nội dung gây cảm động khôn nguôi, Encanto nhận về số điểm 91% tươi rói trên Rotten Tomatoes với 181 bài phê bình.

Trang Entertainment Weekly nhận xét Encanto là "một câu chuyện ấm áp về sự hòa giải trong gia đình, học cách để nhìn nhận về những người thân yêu". Trang Washington Post nhận định bộ phim hoạt hình này "sáng tạo, với góc nhìn mới mẻ, nhiều lớp lang hơn những câu chuyện cổ tích thông thường". Nhà phê bình của trang RogerEbert cũng đồng tình rằng "cho dù có một vài điểm hụt, Encanto là một trong những bộ phim hoạt hình hấp dẫn của năm".

Sau khi ra mắt, các ca khúc của Encanto đều gây sốt và khiến khán giả mê đắm. Ca khúc We Don't Talk About Bruno thu hút 46 triệu lượt xem chỉ sau 9 ngày đăng tải trên YouTube, hay bài hát Surface Pressure cũng nhận về 43 triệu lượt xem sau 2 tuần.

Encanto cũng tiếp tục là bộ phim hoạt hình của Disney không tập trung vào các nhân vật da trắng. Lần này, bối cảnh chính của phim là nước Colombia. Ngôn ngữ Tây Ban Nha đặc trưng cũng xuất hiện nhiều trong phim. Trước đó, hoạt hình Raya And The Last Dragon của Disney kể về nàng công chúa Đông Nam Á cũng được khán giả khen ngợi nhiệt tình.

Nguồn ảnh: Disney

Theo ttvn.toquoc.vn