Ô tô con tạt đầu xe container trên cao tốc gây tai nạn kinh hoàng

Một khi đã lái xe thì luôn luôn tuân thủ quy tắc lái xe an toàn, nhất là trên đường cao tốc bởi khi không may xảy ra va chạm thì thiệt hại là rất nặng nề.

Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô đi phía trước ghi lại được hình ảnh vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ gần nút giao Vực Vòng (liên kết với quốc lộ 38) lúc 10h sáng nay ngày 08/8/2022.

Theo clip, trên làn cao tốc xe ô tô có camera hành trình đang di chuyển với tốc độ dưới 60 km/h. Theo camera hành trình nhìn từ phía sau, nhiều xe ô tô con từ làn giữa đã vượt lên phía trước xe container màu vàng đang chở các tấm đá tự nhiên. Thế nhưng chiếc xe ô tô 5 chỗ màu đỏ do vượt xe không đảm bảo khoảng cách an toàn, đã vượt ngay sát đầu xe container khiến 2 xe va chạm.

Theo người chia sẻ clip lên mạng xã hội, xe ô tô con bị xe container húc lao vào dải phân cách, bung túi khí trước, rụng bánh xe bên lái. Xe container phía sau do phanh gấp khiến các tấm đá trên thùng xe bị xô đẩy lao về phía trước và rơi xuống đường. Hai chiếc xe bị hư hỏng nặng. Rất may tài xế và 2 người lớn cùng trẻ em trên xe ô tô con không bị thương.

Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hàng chục nghìn lượt bình luận đều lên án gay gắt hành vi vượt ẩu của tài xế xe ô tô con đã gây nên tai nạn đáng tiếc:

"Chạy cắt mặt xe tải, một trong những sai lầm không sửa chữa được";

"Tài xế xe con chuyển làn không quan sát. Tạt đầu như thế chẳng khác gì muốn đăng xuất khỏi trái đất";

"Xe con đi như vậy là tự hại mình, hại gia đình và hại đến cả lái xe khác. Hành vi lái vượt ẩu này là do thiếu kinh nghiệm hoặc do có ma men kích thích";

"Đường này tốc độ min 60 - max 120 nhưng thường đông khiếp. Muốn đi đúng tốc độ và giữ khoảng cách an toàn rất khó. Trường hợp bạn bị tai nạn chắc do muốn vượt mà xe công không nhường, chuyển làn phải thì gặp luồng xe chạy tốc độ chậm (khả năng do ùn nhau) cộng thêm vượt không quan sát nên xảy ra tai nạn. Mong bạn bình an!";

"Đường cao tốc mà vượt phải cắt mặt như thế không chết là phúc lớn của nhà họ rồi. Những người thích vượt phải mà không cần biết xe người khác đang chạy như nào, bài học nhớ đời";

"Một bài học, không phải thấy xe màu xám ở trước vượt bên phải ẩu được thì bắt chước. Thà mất vài phút để vượt an toàn còn hơn bị tai nạn, hỏng mất xe. Chưa nói có khi còn phải vào bệnh viện nằm mấy tuần (nếu không bị thương nặng). Bảo hiểm cũng không bồi thường tại vì lỗi chạy ẩu của tài xế".