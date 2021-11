Nín thở xem clip lái tàu 'vận nội công' tránh đâm ngang chuyến phà giữa sông

Đoạn clip dưới đây cho thấy việc chấp hành luật an toàn giao thông trên đường bộ hay đường thủy luôn luôn phải được đề cao, tránh xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

Đoạn clip được cho là ghi hình tại bến phà Đồng Việt từ Chí Linh (Hải Dương) qua Yên Dũng (Bắc Giang) đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong clip, một chiếc phà đang di chuyển trên sông, khi đi được 1/2 chặng đường thì phát hiện phía xuôi dòng đang có một tàu chở hàng đi tới. Cả hai phương tiện đều đang lừng lững trôi theo dòng nước, nguy cơ va chạm ngay trước mắt khiến nhiều người nín thở dõi theo.

Sau khi tiếng còi tàu cất lên, nhân viên trên tàu đã chạy lên bong tàu làm hoa tiêu, chiếc tàu nhanh chóng phả cột khói đen nghi ngút rồi đánh lái sang trái.

Những người trên tàu và phà ai nấy đều căng thẳng dõi theo hai phương tiện đang tiến lại gần nhau từng mét một. Thật may, lái tàu đã chuyển hướng kịp thời tránh được một vụ va chạm giao thông đường thủy, những người trên chuyến phà thở phào nhẹ nhõm.

Cộng đồng mạng sau khi xem clip đó đã bày tỏ quan điểm như sau:

"Cần lên án người lái phà, biết bao nhiêu con người và tính mạng trên phà mà lái phà bất chấp cho dù thấy tàu to từ xa sắp đi đến. Rất may là nhân viên và lái tàu to đã phát hiện ra và giảm tốc hết công suất kịp thời tránh cú va chạm đáng tiếc. Những con người trên phà đặc biệt là phụ nữ rất run sợ";

"Xem thường tính mạng hành khách quá. Dù biết phà là ưu tiên nhưng không thể liều mạng hành khách như thế được";

"Ông lái phà này cho nghỉ việc thôi. Lái hàng sông nước mà đi kiểu này dễ mang họa cho người khác quá";

"Nhìn mấy hành khách thấy cảnh đó vẫn ung dung ngồi trên xe máy được thì cũng dũng cảm thật. Là mình chắc chạy đi tìm phao lâu rồi";

"Nhìn tàu to khói đen sì phun ra thế kia là biết lùi máy hết công suất rồi, chậm khoảng 10 giây thôi là nó cưỡi lên phà chìm nghỉm luôn";

"Đẳng cắp đấy, sát sàn sạt, tàu to không xử lý tốt là tai nạn thảm khốc rồi";

"May lái tàu giảm hết tốc không thì không có clip để xem rồi".

Những vụ va chạm giao thông đường bộ đã gặp rất nhiều nhưng đây có lẽ là một trong những clip hiếm hoi ghi lại tình huống giao thông đường thủy nên thu hút sự quan tâm, tranh luận đúng sai của cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, một điều căn bản mà tất cả mọi người đều thống nhất đó chính là phải đảm bảo an toàn cho bản thân khi đi trên sông nước. Bên cạnh việc lựa chọn phương tiện an toàn, người dân cần yêu cầu được trang bị áo phao cá nhân để phòng những tình huống bất trắc xảy ra.

Lam Giang

Clip: MXH