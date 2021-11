Chú rể đón cô dâu vào viện... sinh con trong ngày cưới

Sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với rất nhiều lượt like và bình luận. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng tới gia đình và chúc cho cô dâu sớm mẹ tròn con vuông.

Theo hình ảnh clip ghi lại, trong khi người thân đang sốt sắng chuẩn bị mọi thứ để đưa cô dâu đến bệnh viện sinh em bé thì cô dâu ngồi trong xe hoa vẫn nở nụ cười vui vẻ.

Được biết, nhân vật chính trong clip là cô dâu Quỳnh Trang (sinh năm 1998) và chú rể Xuân Thức (sinh năm 1993) tại Nghệ An.

Chia sẻ về những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, chú rể Xuân Thức không giấu nổi hạnh phúc cho biết: “Thực sự đó là một ngày quá hạnh phúc của vợ chồng tôi. Lễ cưới của chúng tôi được tổ chức vào ngày 16/11, sau hai năm chúng tôi yêu nhau. Thực ra, đám cưới dự định tổ chức trước đó nhưng vì dịch bệnh nên đành phải hoãn lại. Hôm cưới cách ngày dự sinh của vợ tôi nửa tháng nhưng có lẽ con trai vui quá nên muốn ra luôn để chung vui cùng ba mẹ”.

Chú rể Thức cũng cho biết, ngay sau lễ cưới, phát hiện vợ có dấu hiệu sắp sinh nên anh đã báo cho gia đình và quyết định nhanh chóng đưa vợ tới bệnh viện.

“May mắn là xe hoa vẫn đỗ ngoài sân và lúc ấy tôi cũng chuẩn bị từ trước đồ dùng cần thiết nên nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện cách nhà khoảng 20 km.

Ngay sau đó vợ tôi đã thành công hạ sinh một bé trai nặng 2,4 kg. Giờ đây ngồi nhớ lại tôi vẫn thấy hạnh phúc vô cùng", chú rể Xuân Thức nói.

Ngay khi clip được chia sẻ, cộng đồng mạng cũng như người thân, bạn bè của chú rẻ đã vào chia vui, chúc phúc:

"Hài hước quá đi mất, chắc là em bé thấy vui nên đòi ra sớm đây mà. Sau kỷ niệm ngày cưới cũng chính là ngày sinh nhật của con, tiện cả đôi đường, anh chồng đỡ bị vợ cằn nhằn nếu lỡ có quên kỷ niệm ngày cưới";

"Chúc mừng hạnh phúc gia đình nhỏ nhé, không phải ai cũng có được niềm vui này đâu nhé, đúng là song hỷ lâm môn".

Hoàng Thanh

