Clip: Cẩu tặc lái ô tô 7 chỗ trộm chó trong đêm không một giây thừa

Đoạn clip ghi lại hình ảnh một đàn ông lái ô tô đi trộm chó giữa đêm đang gây sửng sốt lẫn bức xúc vì sự manh động, ngang nhiên của thủ phạm

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ghi lại một vụ trộm chó xảy ra vào lúc 03h45 phút ngày 12/6/2022 tại khu Tân An (Dĩ An, Bình Dương) được cộng đồng mạng chia sẻ.

Theo hình ảnh của clip, ngõ nhỏ vào ban đêm rất chật hẹp nhưng lại có 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ đi vào. Ngay lúc đó nhìn thấy chú chó nhỏ gầy gò đứng trước cửa nhà, bỗng 1 cánh tay thò ra từ cửa sổ xe, dùng súng điện bắn trúng chú chó.

Nhanh như chớp, nam thanh niên trên chiếc xe ô tô 7 chỗ đã trèo qua cửa sổ xe nhảy xuống đất và xách chú chó lên xe. Và rồi chiếc xe 7 chỗ lùi nhanh ra khỏi ngõ

Hình ảnh cắt từ clip

Clip "cẩu tặc" hành động bài bản, ngày càng manh động khiến cư dân mạng bức xúc bình luận:

"Không phải trộm có điều kiện đâu, có khi xe thuê đó. Chủ yếu là nếu bị phát hiện thì sẽ khó bị người dân tóm và đánh hơn là đi xe máy";

"Ô tô thuê đó bà con, chúng đi như vậy vừa có hội nhóm lại vừa khó bị bắt. Dân đập phá xe lại mang tội phá hoại tài sản";

"Những vụ trộm dường như rất nhỏ tại các địa phương nếu không quyết liệt đến cùng thì không bao giờ hết được. Chúng ngày càng lộng hành không coi ai ra gì luôn. Từ xe máy giờ đi cả ô tô trộm chó";

"Cũng mong là thông qua sự việc này bà con sẽ nâng cao hơn về ý thức. Mọi người nên làm cái chuồng nho nhỏ cho chúng ở trong nhà, chứ thả rong hoài ra đường làm hại xe 2 bánh lại làm mồi cho bọn cẩu tặc".

Lam Giang

Clip: MXH