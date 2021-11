Nàng tiểu tam trong ‘Hãy nói lời yêu’ khoe nhan sắc ngọt ngào giữa vườn cúc họa mi

Cứ đến độ tháng 11, những vườn hoa cúc họa mi báo hiệu mùa đông về lại trở thành địa điểm check-in "sống ảo" của rất nhiều bạn trẻ. Không thể bỏ lỡ cảnh đẹp chỉ có một lần trong năm này, nữ diễn viên Trúc Mai cũng nhanh chóng thực hiện một bộ ảnh lung linh ngay tại vườn cúc họa mi.

Trên trang cá nhân, cô đã cho “trình làng” loạt ảnh thả dáng bên loài hoa trắng tinh khôi này. Bên vườn cúc họa mi bạt ngàn, diễn viên Trúc Mai diện bộ váy trắng ôm sát cơ thể, khéo léo khoe vóc dáng chuẩn của mình. Ở tuổi 34, cô vẫn giữ được nét xinh đẹp, trẻ trung và quyến rũ.

Diễn viên Trúc Mai khoe nhan sắc ngọt ngào bên vườn cúc họa mi trắng tinh khôi

Nét đẹp rạng rỡ, trẻ trung của nữ diễn viên

Dưới những hình ảnh này, cộng đồng mạng đã hết lời khen ngợi nét đẹp của cô nàng. Nhiều khán giả còn gọi cô với biệt danh “nàng thơ” bên bông cúc họa mi. Diễn viên Lã Thanh Huyền đã phải thốt lên một từ “xinh” trước hình ảnh mới của đồng nghiệp mình. “Cô Tiên của tôi”, “Nàng thơ của tôi”... là những bình luận của diễn viên Hoàng Yến và Việt Bắc.

Vóc dáng chuẩn của Trúc Mai ở tuổi 34

Trúc Mai từng vào vai Trâm - tiểu tam trong Hãy nói lời yêu

Diễn viên Trúc Mai (tên thật là Đào Thanh Mai), là một trong những diễn viên trẻ được khán giả yêu thích trong khoảng những năm 2005 - 2009. Cô từng theo học trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội và thử sức trong nhiều vai diễn trong các bộ phim như “Ngôi biệt thự màu tro lạnh”, “Đi qua bóng tối”, “Người đàn bà thứ 2”, “Tháng 13”... Nữ diễn viên được đánh giá là người có lối diễn đa dạng, biến hóa trong từng nhân vật.

Sau khi tốt nghiệp, Trúc Mai đầu quân về Nhà hát Công an nhân dân và được tuyển vào biên chế chính thức ngay sau đó. Về sau, cô bén duyên với một chiến sĩ công an rồi về công tác tại Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Hải Dương. Kể từ khi lập gia đình, nữ diễn viên sinh năm 1987 tạm gác lại đam mê nghệ thuật để chăm sóc cho tổ ấm.

Giữa năm 2020, Trúc Mai quay trở lại Nhà hát Công an nhân dân với vai trò là diễn viên sân khấu. Đồng thời, cô tái xuất màn ảnh nhỏ với vai diễn Trâm "tiểu tam" trong bộ phim "Hãy nói lời yêu" và nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả.

Ngoài đời, diễn viên Trúc Mai khá kín tiếng về đời tư. Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên gia đình nhỏ. Nữ diễn viên từng chia sẻ chính ông xã là người ủng hộ và tạo điều kiện để cô quay trở lại theo đuổi đam mê diễn xuất của mình.

Bạch Dương

Ảnh: NVCC