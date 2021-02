María Grever là ai: Nữ thần đồng âm nhạc với 800 bản nhạc được Google vinh danh

Tên thật của María Grever là María Joaquina de la Portilla Torres (sinh năm 1885 - mất năm 1951), bà chào đời tại bang Guanajuato, nằm cách thủ đô Mexico khoảng 100 cây số về phía Tây Bắc. Năm lên sáu, bà theo bố mẹ rời Mêhicô về sống ở quê cha là thành phố Sevilla. Trong gần một 10 năm, bà sống với gia đình bên nội ở Tây Ban Nha.

María Grever được Google vinh danh.

Từ nhỏ María đã có năng khiếu âm nhạc, thính tai, mỗi lần nghe trên đài phát thanh một khúc nhạc, bà có thể ngồi vào đàn piano, đánh lại giai điệu mà không hề sai một nốt.

Giai thoại kể rằng, thời còn bé, bà viết khúc đàn dương cầm đầu tiên, năm mới lên bốn, còn bản nhạc hoàn chỉnh đầu tay bà viết vào năm 16 tuổi (bài hát A Una Ola). Bài hát sau đó được ghi âm phát hành, nhờ vậy mà bà María mới lập kỷ lục với ba triệu bản bán chạy cho ca khúc đầu tay.

Thấy bà có năng khiếu, bố bà đã gửi con sang Pháp tầm sư học đạo. Bà María sống ở Paris trong vòng hai năm học đàn với nhiều thầy, trong đó có Franz Lenhard và nhất là nhạc sĩ nổi tiếng Claude Debussy.

Ảnh hưởng của Debussy in đậm các sáng tác đầu đời của María. Có lẽ cũng vì thế mà những bài hát đầu tiên, viết cho các giọng ca tenor cổ điển, được bà sáng tác theo thể điệu habanera, chứ không phải là bolero.

Đến khi thành danh, bà mới chủ yếu viết nhạc bolero từ những năm 1930 trở đi, khi dòng nhạc này trở thành hẳn một phong trào sáng tác cực thịnh tại Mexico.

María Grever có sự nghiệp âm nhạc lừng lẫy.

Sau một thời gian ăn học tại Pháp, bà María trở về Mexico nhưng thay vì khởi nghiệp ở quê mẹ, bà lại sang New York lập nghiệp từ năm 1916, sau khi lấy chồng người Mỹ (ông Leo A. Grever). Bà chọn tên của chồng làm nghệ danh và chủ yếu làm việc cho các hãng phim Hollywood (Paramount Pictures và 20th Century Fox), qua việc sáng tác ca khúc và nhạc phim cho hai nhạc trưởng Stanley Adams và Irving Caesar, trong đó có một số bản hoà tấu dùng làm nhạc nền sau này lại trở nên ăn khách một khi được đặt thêm lời.

Cả cuộc đời mình, María Grever đã viết hơn 800 bài hát, bản nhạc - phần lớn trong số đó là những bản bolero - và sự nổi tiếng của bà đã đến với khán giả ở châu Mỹ, châu Âu...

Một số bản hit lớn nhất của bà bao gồm "Júrame" ("Promise, Love", năm 1926) và "What a Difference a Day Makes" (ban đầu có tên là "Cuando Vuelva a Tu Lado", 1934). Ca khúc "What a Difference a Day Makes" đã giành được giải Grammy năm 1959 do huyền thoại nhạc jazz, Dinah Washington thể hiện.

