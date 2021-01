Lý do 'trời ơi đất hỡi' khách hàng đánh giá 1 sao khiến dân mạng 'uất ức' thay chủ shop

Nếu như có lý do nào đó khiến bạn buộc phải đánh giá 1 sao cho một cửa hàng quần áo nào đấy trên Shopee thì lý do đó chắc hẳn là sẽ rất đáng phẫn nộ. Từ hàng dở, hàng kém chất lượng đến thái độ phục vụ của nhân viên,... đâu cũng là một lý do chính đáng đúng không? Thế nhưng có một số lý do mà có lẽ khi nghe đến bạn cũng không thể hiểu nó liên quan gì đến việc cửa hàng bị đánh giá 1 sao?!

Đặt giày online, người phụ nữ nhận về cho mình sản phẩm chất lượng như ý muốn. Thế nhưng, vẫn phải vội vã lên Shopee đánh giá 2 sao cho shop giày này vì lý do "ghét mẹ chồng".

Đó là chưa kể, người phụ nữ này còn nhiệt tình review sản phẩm: "giày đi rất êm chân, mọi người ủng hộ shop nhé, giày đi sướng lắm ạ" nhưng cuối cùng lại chốt hạ bằng một câu khó đỡ "vì ghét mẹ chồng nên cho shop 2 sao".

Đáng thương nhất là chủ shop lúc này. Mặc dù hết lời năn nỉ khách hàng sửa lại đánh giá của mình thế nhưng shop giày này vẫn không nhận được phản hồi. Có vẻ nhưng sau khi "trút giận" lên shop giày người phụ nữ này đã không còn màn thế sự. Bởi thế mới nói "Khách hàng là thượng đế".

Bài đăng thu hút gần 20 nghìn lượt tương tác. Đa phần mọi người đều đồng cảm với chủ shop. Đây chắc có lẽ không phải câu chuyện quá xa lạ với các shop đang kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Shopee.

"Nhiều khách hàng vì giận chồng, giận con, chồng không mua quà cũng lên đánh giá 1 sao cho shop mặc dù vừa nhận được gói hàng rất ưng", tài khoản D.L bình luận.

"Lại là câu chuyện muôn thuở của các thượng đế trên Shopee đây mà", tài khoản P.M viết.

Bạn thân khóc “cạn nước mắt”, ôm chặt cô dâu không cho theo chồng bỏ cuộc chơi Hình ảnh cô gái khóc lóc với ánh mắt như trách bạn vội đi lấy chồng khiến cộng đồng mạng quan tâm chia sẻ.

Theo ttvn.toquoc.vn