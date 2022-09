Clip ô tô liều lĩnh sang đường gây tai nạn

Khi điều khiển phương tiện từ ngõ, đường nhánh ra tuyến đường chính cần phải quan sát, phải bấm còi và nhất là phải nhường đường cho xe đang lưu thông trên tuyến đường chính. Tuy nhiên nhiều người lại không tuân thủ luật dẫn đến hậu quả đáng tiếc

browser not support iframe.

Đoạn clip do camera an ninh nhà dân ven đường ghi lại được tình huống vụ tai nạn xảy ra vào sáng 31/8 được chia sẻ lên mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, một chiếc xe tải đi từ trong ngõ đi ra đường lớn. Sau hồi còi báo hiệu inh ỏi và bật 4 đèn cảnh báo, tài xế đã cho xe lao thẳng ra giữa đường mà không kịp quan sát có xe đang lưu thông trên trục đường chính.

Đúng lúc này, một chiếc xe tải màu xanh đi tới. Do bị bất ngờ nên chiếc xe xanh đã đâm thẳng vào chiếc xe vừa sang đường. Hậu quả xe tải màu xanh bị lật ngang, hư hỏng nặng. Rất may tài xế của cả 2 xe đều có thể thoát ra ngoài an toàn.

Hiện trường vụ tai nạn

Đoạn clip ghi lại hành động bất cẩn của tài xế xe tải khi điều khiển xe ô tô sang đường đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cư dân mạng.

"Sang đường thì sang chầm chậm, hoặc dừng mà quan sát 2 bên chứ đằng này cứ phi thì dễ bị đâm là điều không cần phải nói. Khổ xe tải xanh thôi";

"Trong hẻm chạy ra mà cứ như lao vào giữa sân bóng vắng người vậy, gặp phải xe máy hay xe đạp thì không biết tính mạng họ sẽ ra sao đây?".

Không chỉ những người đi từ trong ngõ ra đường lớn thiếu quan sát gây tai nạn mà kể cả những người đang đi trên trục đường chính mà không tập trung lái xe cũng rất dễ gây tai nạn.

browser not support iframe.

Một đoạn clip khác do camera hành trình của xe ô tô đi từ trong ngõ ra ghi lại tình huống tai nạn do sang đường cũng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo clip, khi chiếc xe có gắn camera hành trình đi từ ngõ ra tới đường lớn. Khi đang dừng lại quan sát để sang đường, phía đối diện một người đàn ông đi xe máy cũng đang từ từ di chuyển và quan sát để băng qua đường. Bỗng nhiên, khi đi được khoảng 1/3 quãng đường thì một thanh niên điều khiển xe máy đi tới với tốc độ cao đã húc bay chiếc xe máy khiến người đàn ông bị ngã ra đường. Thanh niên đi xe máy đã lao thẳng xe vào chiếc ô tô đi ngược chiều, bị thương nặng.

Qua hai đoạn clip trên có thể thấy, dù bạn đi thẳng trên trục đường chính hay đang đi từ đường nhánh ra, điều cần thiết nhất để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng chính là hãy đi chậm, quan sát phán đoán các tính huống xảy ra để làm chủ tay lái. Tuân thủ luật bằng cách hãy nhường đường cho xe đang lưu thông trên tuyến đường ch

. “An toàn giao thông là không tai nạn”, biết tôn trọng sự an toàn của bản thân khi tham gia giao thông không chỉ góp phần hạn chế tai nạn giao thông, mà qua đó còn góp phần cùng ngành chức năng và chính quyền địa phương thực hiện tốt việc làm dừng, làm giảm tai nạn giao thông đang trong tình trạng báo động như hiện nay.

Hàng trăm thanh niên ngông cuồng chặn đường quốc lộ giữa đêm để đua xe Đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng trăm thanh niên tụ tập ven đường, đua xe trái phép hướng từ dốc cầu Cần Thơ về Khu công nghiệp Bình Minh đang lan truyền trên mạng xã hội khiến cư dân mạng bức xúc.

Lam Giang

Clip: MXH