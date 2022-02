Lá thư của chàng trai gửi người yêu gây 'bão' mạng, chỉ đọc đến câu cuối cùng dân tình mới ngã ngửa sự thật

“Nếu có 50 sắc vàng, chắc chắn một sắc trong đó là sắc “sự dễ thương của em”, đọc qua cứ ngỡ đây là một lời tỏ tình của chàng trai với bạn gái thế nhưng cư dân mạng lại té ngửa bởi câu 'chốt hạ' cuối cùng bức thư.

Một lá thư viết tay có lẽ là một hình ảnh hiếm có ở xã hội hiện nay khi mà thế giới mạng phát triển, chỉ cần một cú nhấp chuột, lướt nhanh bàn phím là có thể truyền tin cho nhau. Thế nhưng, mới đây, trên các trang mạng lớn truyền tay nhau một lá thư khá đặc biệt.

Lá thư khá đặc biệt là bởi nó được viết bằng tay nắn nót, thêm cả màu sắc và hình vẽ rất sinh động. Nhưng điều đáng nói là nội dung của bức thư khiến cư dân mạng không thể ngồi yên.

Lá thư gửi người yêu cũ gây bão mạng nhiều ngày qua bởi sự dễ thương không ngờ.

Nguyên văn bức thư như sau:

“Gửi ….

Anh không biết em có thấy avatar mới của anh chưa. Nó chỉ toàn là màu vàng thôi. Nó không có ý nghĩa sâu xa gì đâu. Nó đơn giản là dễ thương thôi. Dễ thương giống như em vậy đó. Tươi tắn, xinh đẹp. Giống như mấy ông Coldplay hát trong bài Yellow vậy:

“Look at the stars

Look how they shine for you

And everything you do

Yeah, they were all yellow”

Nếu có 50 sắc vàng, chắc chắn một sắc trong đó sẽ là sắc “sự dễ thương của em”.

Anh vẫn chưa lấy lại cân bằng sau khi chia tay, nhưng anh sẽ cố. Em cũng vậy nha. Thương”.

Sự ngọt ngào của lời văn khiến cho nhiều người lầm tưởng đây là một lá thư tỏ tình hoặc của một cặp đôi đang hạnh phúc gửi cho nhau.Tuy nhiên, khi đọc đến cuối, cư dân mạng mới bàng hoàng nhận ra đây là lời tâm sự của một chàng trai gửi đến cô gái anh ấy yêu nhưng cả hai vừa mới chia tay.

Chàng trai cũng chia sẻ thêm, vì ngại nên không dám gửi hay nhắn trực tiếp cho cô gái, nên đã lấy hết dũng khí để chia sẻ lá thư này lên mạng. Với hy vọng cô gái sẽ nhìn thấy và đọc được lời tâm sự cuối.

Phía dưới bài viết đã có hàng ngàn bình luận được gửi đến:

- Hôm nay hơi buồn mà nhìn thấy bài này yêu đời quá, anh với chị gái đáng yêu lắm luôn ấy. Chúc anh chị luôn hạnh phúc và lấy lại cân bằng nhé!

- Chiều ngủ dậy tự dưng thấy mọi thứ xung quanh đang bị trầm xuống làm tâm trạng không tốt lắm, đọc được bài này thấy tốt lên nhiều, chúc anh hạnh phúc!

- Thư gửi người yêu cũ mà như thư tỏ tình vậy, chắc hẳn hai người đã có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Chúc hai bạn sớm lấy lại cân bằng nhé!

- Anh gì ơi, anh khen bạn gái dễ thương nhiều như vậy chắc anh cũng dễ thương không kém đâu nhỉ….

Vậy mới nói, trong tình yêu thứ khó quên nhất là kỉ niệm và dáng vẻ của người ấy. Đọc lá thư, ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm của chàng trai vẫn còn rất nhiều khi sự dễ thương của bạn gái cũ vẫn hiện diện mọi nơi, mọi lúc, cả bài hát chung mà hai người hay nghe ngày nào.

Hiện tại, lá thư vẫn đang nhận về lượt tương tác khủng trên mạng xã hội.

Bạch Dương