Kinh hoàng cảnh xe tải vượt ẩu trên đèo quanh co suýt lao xuống vực

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 18/7/2021 trên quốc lộ 3, đoạn đèo Cao Bắc, Nà Phặc, Ngân Sơn, Bắc Kạn đã được camera hành trình của xe ô tô phía sau ghi lại.

Theo đó, xe ô tô có camera hành trình đang đi trên đường đèo quanh co thì xuất hiện một chiếc xe tải từ phía sau liên tục bấm còi và chạy vượt lên với tốc độ cao.

Không may, tại thời điểm đó phía ngược chiều cũng có một chiếc xe máy đang lưu thông tới. Bất ngờ gặp xe tải đi lấn làn, tài xế xe máy đã trượt ngã.

Tài xế xe tải vừa vượt lên vội đánh lái tránh sang phải. Tuy nhiên, do đang đi với tốc độ cao, lại đánh lái gấp trên đường đèo quanh co nên chiếc xe tải theo quán tính đã bị va vào dải hộ lan can đường. Rất may chiếc xe tải không bị lật và lao xuống vực và không có ai bị thương nặng sau vụ việc trên.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của không chỉ những người tài xế mà còn cả cộng đồng mạng. Nhiều người bức xúc vì hành động vượt ẩu của tài xế xe tải, bất chấp luật ATGT mà phóng nhanh vượt ẩu ngay tai đèo quanh co:

"Vượt đoạn đường cong, đường thì trơn. Chắc tim gần rụng ra khỏi lồng ngực. Đường thoáng nên ẩu quá";

"Hôm nay có hộ lan nhưng hôm khác không có đâu. Vượt khúc cua không nên một chút nào";

"Ông xe tải đánh võng ngay khúc cua vậy mất trọng tâm là đúng rồi. May không rơi xuống vực ấy";

"Xe có cam hành trình chắc đang chở rất nặng, nghe tiếng ỳ của máy kìa. Ông xe tải muốn vượt thì qua khúc cua rồi hãy vượt chứ. Phúc lớn".

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP mức phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô về hành vi vượt xe không đúng quy định như sau:



+ Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi lùi xe, quay đầu xe trong hầm đường bộ; dừng xe, đỗ xe, vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định (Điểm i khoản 4 Điều 5).



+ Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt (đối với loại phương tiện đang điều khiển); không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, trừ trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái (Điểm d khoản 5 Điều 5).



+ Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” gây tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 8 Điều 5 (Điểm a khoản 7 Điều 5).



Theo Luật Giao thông đường bộ 2008, không được vượt xe khi có một trong các trường hợp sau đây:



- Không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ;



- Trên cầu hẹp có một làn xe;



- Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế;



- Nơi đường giao nhau, đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt;



- Khi điều kiện thời tiết hoặc đường không bảo đảm an toàn cho việc vượt;



- Xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Lam Giang

Clip: MXH