JustaTee tung MV mới bắt đúng bệnh của những ‘con nghiện’ mua hàng online

Bước qua một năm ảm đạm vì tình hình dịch bệnh, JustaTee chính thức “khuấy động” tinh thần của cộng đồng mạng với bản rap tươi mới, vui nhộn và ngập tràn sự may mắn.

MV của nam rapper khiến những tín đồ mua sắm online đứng hình khi “khui” trúng phóc nỗi lòng thầm kín bấy lâu.

Sau màn “nhá hàng” khiến dân tình tò mò đến đứng ngồi không yên, JustaTee vừa trình làng MV O-Đờ-Hỏi-Đỏ mang đầy năng lượng tích cực cùng thông điệp ngập tràn may mắn. Bước qua năm 2021 với nhiều “nốt trầm”, sự may mắn là điều mà mỗi người trong chúng ta đều mong cầu và tìm kiếm. Và JustaTee đã giúp người xem MV biết "tìm" sự may mắn đó ở đâu.

Bằng những câu rap gần gũi, nhịp nhàng kết hợp với giai điệu cực bắt tai, “ông hoàng flow” hết phơi bày loạt nỗi khổ của các seller lại bắt đúng bệnh của các “con nghiện” mua sắm qua mạng. Lyrics của O-Đờ-Hỏi-Đỏ khiến nhiều người giật mình vì thấy bản thân ngay trong đó.

Nỗi ám ảnh của dân bán hàng qua mạng được JustaTee liệt kê đầy đủ qua những câu rap bắt tai cùng loạt tình huống dở khóc dở cười được cài cắm vào MV: hủy đơn, “boom” hàng, hứng chịu những đánh giá tiêu cực từ khách… chỉ vì lỡ “va” phải đối tác vận chuyển không có tâm.

Nếu là “con nghiện” mua sắm online chắc hẳn ai cũng từng có lúc miệt mài săn sales, thêm vô vàn món đồ vào giỏ hàng không cần nhìn giá nhưng lại đắn đo “chốt đơn” vì phí ship quá cao hay “trái tim vỡ tan tành” vì mòn mỏi chờ đợi shipper nhưng nhận lại món hàng bị sứt mẻ, hư hại khi đến tay… MV O-Đờ-Hỏi-Đỏ như “khui” hết nỗi lòng của họ than thầm bấy lâu.

Đem theo thông điệp: “J&T tới, Đỏ tới”. Cú bắt tay giữa nam rapper tài năng và thương hiệu giao hàng chuyển phát nhanh J&T Express đã khiến “hội những người khốn khổ vì chuyện giao hàng” trút bỏ được những rắc rối khi lỡ va phải shipper không có tâm. Với biệt đội shipper J&T Express, mọi khách hàng đều nhận được những trải nghiệm hoàn hảo nhờ giao hàng nhanh, chi phí hợp lý và cẩn thận trong từng khâu xử lý.

Bên cạnh những câu từ “chuẩn không cần chỉnh”, những khung hình tươi sáng, sống động với gam màu đỏ rực chủ đạo cùng những mẩu chuyện có cái kết đẹp giúp O-Đờ-Hỏi-Đỏ lên tinh thần cho người xem sau một khoảng thời gian u ám vì "Cô Vy". MV như lời động viên: Tinh thần phấn chấn thì vận may sẽ đến gần! Cùng với đó, hình ảnh dàn shipper J&T Express trang phục mèo thần tài cùng vũ điệu “chiêu tài” may mắn và điệp khúc vui nhộn: “Lucky, Lucky, Lucky… J&T, JT” trở thành điểm nhấn của MV, khiến người xem phải nhún nhảy, hát theo vì thích thú. Bằng tất cả tâm huyết, O-Đờ-Hỏi-Đỏ của JustaTee truyền đi thông điệp tích cực cho người bán lẫn người mua trên hành trình giao nhận yêu thương, mở màn cho một năm mới cực "đỏ" - cực nhiều may mắn.

Sự kết hợp của JustaTee & J&T Express tưởng chừng không liên quan nhưng lại cực kì ăn ý như cách "định mệnh chúng ta thuộc về nhau". Những yếu tố kể trên đã góp phần vào sự thành công của MV. Đây là cách truyền thông mới mẻ nhưng không kém phần sáng tạo của một thương hiệu vận chuyển - một lĩnh vực tưởng chừng như khô khan. MV đã góp phần giúp thương hiệu gây thiện cảm và tiếp cận nhiều khách hàng mục tiêu hơn.

Chi tiết về MV O-Đờ-Hỏi-Đỏ, vui lòng xem tại: https://youtu.be/jfu_X_Ytcg8

Minh An