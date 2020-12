JustaTee chấp nhận đứng nép vào góc vì sợ chiếm spotlight của “nóc nhà”

Chính thức về chung một nhà vào tháng 3/2018 sau 5 năm hẹn hò, chuyện tình đẹp của JustaTee - Trâm Anh nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ dân mạng. Đầu tháng 10/2018, đôi trẻ hạnh phúc đón con gái đầu lòng, đặt tên gọi ở nhà là Cici.

Mới đây, ca sĩ JustaTee đã tung lên mạng xã hội bộ ảnh đánh dấu một chặng đường mới với gia đình nhỏ của mình khiến bao người trầm trồ. Nhìn vào chiếc bụng đang có một thiên thần nhỏ nữa sắp chào đời thì ai cũng ngầm hiểu chặng đường mới của gia đình JustaTee là gì.

Ngoài bộ ảnh kỉ niệm chuẩn bị đón bé thứ 2, JustaTee còn nhanh chóng lựa một hình anh đang đứng nép vào cây với dòng trạng thái hài hước: “Đứng nép vô góc vì không dám chiếm spotlight của nóc” khiến cộng đồng mạng được một phen cười không ngớt.

Vừa đăng tải ít giờ, bài đăng đã nhận về cơn mưa lời khen và sự ngưỡng mộ.

“Ra đường là cá mập, về nhà là cá con thôi đúng không anh JustaTee”, bạn Linh Chi hài hước bình luận.

“Ui chị Trâm Anh xinh xuất sắc luôn. Nhường spotlight cho chị là đúng rồi anh ơi", Hiền Lê cho hay.

Chắc hẳn với những fan của nhạc Việt hay của rap thì sẽ không còn xa lạ với cái tên JustaTee. JustaTee (tên thật là Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1991) là ca sĩ được nhiều người yêu thích với những sản phẩm âm nhạc “than ế” hay thất tình khiến các fan điêu đứng một thời như Forever Alone, Crying Over You. Ngoại hình ưa nhìn của nam ca sĩ cũng là yếu tố giúp anh được quan tâm nhiều hơn.

Bà xã Nguyễn Trâm Anh (sinh năm 1995) là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Cô được chú ý sau loạt ảnh chụp tại lễ khai giảng năm học 2012-2013 đăng trên nhiều diễn đàn. Từ đó, cô được đặt cho biệt danh là “hot girl mặt mộc” hay “hot girl lễ khai giảng”.

Vợ chồng JustaTee - Trâm Anh được xem là một trong những gia đình “lầy lội” trong giới trẻ. Trên mạng xã hội, 2 người không ngại đăng ảnh dìm nhau bất chấp. Bé Cici sau khi ra đời lại trở thành “nạn nhân” của những trò đùa từ ông bố “lầy lội” JustaTee.

Mai Phương

Ảnh: NVCC