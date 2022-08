Hứa Khải và Chung Sở Hi nhan sắc lên hương trong phim hot Lạc lối dưới lòng Côn Luân, khán giả muốn xem liền 10 tập

Xem “Lạc lối dưới lòng Côn Luân” của Hứa Khải, khán giả đã phải thốt lên rằng “xem liền 10 tập cũng không chán vì diễn viên đẹp, lối diễn hay và tình tiết phim hấp dẫn”.

Nhắc đến Hứa Khải, khán giả không chỉ ấn tượng với một diễn viên có ngoại hình đẹp mà khả năng diễn xuất còn rất tốt. Trong các bộ phim như Học viện quân sự Liệt Hỏa, Diên Hi công lược… Hứa Khải đều mang đến lối diễn mới, đưa khán giả đắm chìm vào với nhân vật.

Tuy nhiên, một số bộ phim gần đây của Hứa Khải như “Ly Ca Hành”, “Thiên Cổ Quyết Trần” và “Em đẹp nhất khi cười” đều không gặt hái được thành công. "Lạc lối dưới dòng Côn Luân" hứa hẹn sẽ giúp Hứa Khải lấy lại được phong độ sau thất bại từ những bộ phim này.

"Lạc lối dưới dòng Côn Luân" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Hạ Bá Xướng. Phim nói về chủ đề trộm mộ để cướp kho báu. Nội dung xoay quanh nhân vật Đinh Vân Tề (Hứa Khải thủ vai), một du học sinh tài giỏi vừa trở về sau chuyến du học quốc tế, đồng thời cũng là người duy nhất đủ tư cách để thừa kế kho báu của di tích Côn Luân.

Vì vậy, ngay khi trở về nước, Đinh Vân Tề đã trở thành tâm điểm chú ý của nhiều thế lực. Để tránh khỏi nguy hiểm, anh cùng những người bạn của mình bắt đầu cuộc hành trình khám phá bí mật của di tích Côn Luân và đối đầu với không ít khó khăn, cạm bẫy.

Bộ phim được đầu tư lớn về kinh phí, nhất là cho phần kỹ xảo. Ngay trong trailer của bộ phim đã mang lại cho người xem những hình ảnh mãn nhãn, thể hiện mức độ chịu chơi và chịu chi của nhà sản xuất.

Một khía cạnh thú vị khác của "Lạc lối dưới lòng Côn Luân" là sự đan cài trong cách xây dựng cốt truyện, cốt truyện dày đặc, nhịp điệu chặt chẽ, đến thời điểm quan trọng có thể phát hiện ra nhiều tình tiết tưởng như vô tình lại đóng vai trò thúc đẩy diễn biến của cốt truyện.

Những độc giả đã đọc nguyên tác khi xem phim cũng rất ủng hộ lối dựng phim và dẫn dắt các tình tiết trong phim của đạo diễn. Số đông cho rằng phim vừa giữ được nguyên tác, vừa có những điểm sáng tạo làm tăng sự độc đáo.

Dàn diễn viên trong phim được đánh giá là “chất lượng cao” vì có ngoại hình đẹp và diễn xuất tốt. Bản thân Hứa Khải cũng thể hiện sự quyết tâm cao với “Lạc lối dưới dòng Côn Luân” khi đã trải qua chế độ tập luyện, giảm cân khắc nghiệt để có được ngoại hình phù hợp với nhân vật.

Tạo hình của Hứa Khải trong "Lạc lối dưới dòng Côn Luân" thật sự phải khiến khán giả mát mắt. Từ phong cách ăn mặc thời dân quốc, thần thái, ngữ điệu nói chuyện, đến cả một cái nhấc tay, một cái chớp mắt cũng làm cho người khác siêu lòng.

Trong phim có nhiều cảnh đánh nhau, không những đòi hỏi kỹ năng diễn xuất mà còn sự linh hoạt. Khán giả nhận định rằng, Hứa Khải hoàn toàn có thể chinh phục tốt các cảnh quay như vậy.

Nữ chính vai Vô Song do Chung Sở Hi đảm nhận. Với nhan sắc vừa hiện đại vừa kiều diễm, kết hợp với trang phục đen đỏ và kiểu tóc thập niên 1990 khiến nhân vật Vô Song vô cùng nổi bật, ấn tượng, có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người xem. Tính cách trẻ con, tinh nghịch của nhân vật Vô Song cũng được Chung Sở Hi chuyển tải khá linh hoạt.

Sự kết hợp giữa Hứa Khải và Chung Sở Hy đã tạo ra một bữa tiệc nhan sắc khá no mắt cho khán giả. Tương tác giữa cặp nam nữ chính cũng rất vui nhộn và tự nhiên, làm cho người xem dễ cuốn theo dòng cảm xúc của nhân vật.

Ngoài sự lôi cuốn của cặp diễn viên chính, bộ phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực như Trương Thần Quang, Vương Dương, Bao Bối Nhĩ… Đặc biệt, với diễn xuất của Bao Bối Nhĩ, nhân vật Lạc Cửu Thiên gàn dở được được nam diễn viên thể hiện vừa gây cười vừa gây sợ.

Đặc biệt, mỹ nhân nhiều thị phi Trương Hinh Dư cũng xuất hiện trong phim với vai Tước Yên Chi cùng tạo hình cực ngầu làm cho khán giả vô cùng mong chờ.

Bộ phim "Lạc lối dưới lòng Côn Luân" gồm 36 tập, đã phát sóng 14 tập và nhận về nhiều đánh giá tích cực từ khán giả.

Hạ Thảo