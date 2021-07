Hot mạng: Cô gái biến túi nilon cũ thành túi xách sành điệu bằng cách rất đơn giản

Chiếc túi xách được cô nàng 9x Dương Ngân Giang chia sẻ trên mạng xã hội mới đây đang khiến cho cộng đồng phấn khích. Những mảng màu sinh động, tính tiện dụng của chiếc túi và đặc biệt là nguyên liệu và cách làm tạo ra một sản phẩm ý nghĩa bảo vệ môi trường từ nguyên liệu là những túi ni lông đã qua sử dụng đã khiến cho chiếc túi xách bỗng trở nên "hot" trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Infonet, Dương Ngân Giang chia sẻ, cô vốn yêu thích sáng tạo, tạo ra những sản phẩm vì môi trường dành cho trẻ em nên hay mày mò làm các sản phẩm tương tự. Tuy nhiên, để tạo ra chiếc túi từ nguyên liệu tái chế và cách làm độc đáo này thì đây là tác phẩm đầu tiên.

Phương thức làm những sản phẩm này đã có từ lâu trên thế giới nhưng cô gái 9X Hà Thành lần đầu tiên thử dùng các túi nilon đã qua sử dụng và dùng nhiệt để ép các mảnh túi nilon lại với nhau.

"Mình đã rất vui vì trong quá trình làm, mình không phải bỏ đi bất kì tấc nilon nào cả. Các túi bị thủng/rách, mình đều dùng được hết và ưu tiên dùng trước. Đây là điểm mà mình cảm thấy phương pháp này thật là hiệu quả và muốn chia sẻ với mọi người" - Ngân Giang hào hứng chia sẻ.

Để tạo ra một chiếc túi kích thước khoảng 30x40cm thì cần tới 15 túi nilon đã qua sử dụng to nhỏ khác nhau. Ngân Giang đã cắt nhỏ, sắp xếp các mảng màu họa tiết cho đẹp rồi sau đó dùng nhiệt để ép các lớp nilon dính vào nhau.

"Kinh nghiệm để ép các mảnh túi nilon lại với nhau đó là sau khi xếp lớp nilon theo ý thích, đặt một lớp giấy nến (loại giấy dùng trong làm bánh) lên trên và lấy bàn là để mức nhiệt trung bình, đưa đi đưa lại trên lớp giấy nến đó sẽ ép được các lớp túi nilon lại với nhau. Để làm ra một chiếc túi như thế này mất tầm 2 tiếng" - Ngân Giang nói.

Với khoảng 4-5 lớp nilon được ép lại với nhau tạo thành tấm nilon kích thước lớn, sau đó kết hợp thêm chỉ may để may quai túi, tạo hình túi rất chắc chắn. "Giang đựng cả một cuốn sách to, nặng nhưng không vấn đề gì. Thành túi cứng hơn so với túi nilon bình thường nên rất bền. Mọi người có thể dùng để đi chợ, đi chơi hay dùng như một chiếc túi thời trang đều được" - cô gái nói.

Giang cho biết: "Mình cũng dự định sản xuất những chiếc túi này để bán bởi đây là sản phẩm handmade, độc bản nên rất phù hợp với những người yêu thích sản phẩm độc đáo. Có nhiều người hỏi Giang về việc đăng ký bản quyền tuy nhiên Giang cho rằng không làm bởi nhiêu nguyên nhân.

Thứ nhất là cách thức/kĩ thuật dùng nhiệt để là túi nilon như này không phải là mới, trên thế giới mọi người cũng làm nhiều rồi.

Thứ 2 là sản phẩm này có ứng dụng cao. Khi tạo ra sản phẩm này và chia sẻ cách làm, Giang muốn mọi người biết đến cách thức này một cách rộng rãi hơn và có thể ứng dụng nó nhiều hơn. Như vậy nó có thể trở thành một giải pháp để giảm thiểu nilon ra môi trường, cũng gia tăng cho người dùng có những sản phẩm tiêu dùng độc đáo, ý nghĩa."

Không sợ khi chia sẻ cách làm ra sản phẩm công khai rồi sẽ không có ai mua chiếc túi của mình, Giang cho rằng mỗi người sẽ có khả năng sáng tạo riêng nên không sợ bị trùng lặp ý tưởng, quan trọng là có rất nhiều người ủng hộ sản phẩm này và được làm ra những chiếc túi theo cách mình thích là điều tuyệt vời nhất.

"Mình gọi đây là sự hoà trộn của Mondrian. Mình chơi và cắt các đường thẳng, hình cơ bản và giữ màu sắc tự nhiên của túi, rồi đè chồng lên nhau, sau đó là là rồi may lại thành form, trông khá là oách nhỉ? Lúc làm xong mình thích cực kì ấy, màu sắc, hiệu ứng, texture, ...Tái "xinh" là đây!" - cô nàng9X hào hứng nói.

Chúc cho cô gái trẻ với đam mê tạo ra các sản phẩm sáng tạo sẽ cho ra mắt thật nhiều sản phẩm có ý nghĩa, giúp cho vòng đời của nhựa được kéo dài hơn nữa, góp phần bảo vệ môi trường.

Lam Giang

Ảnh: NVCC